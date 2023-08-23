"Дикая диета": пара ради экономии питается убитыми на дороге животными — фото, подробности

Также в их рационе много ягод и растений.

Американская пара поделилась, как экономит деньги за счет "дикой диеты", употребляя крапиву, ягоды и убитых на дорогах животных.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Эрик Льюис из Ноксвилля, штат Мэриленд, поделился, что еще в детстве его покойный дядя взял его на прогулку, чтобы показать съедобные травы и растения.

Теперь 41-летний мужчина и его 26-летняя девушка Джесс Рассел живут на "кормовой диете", содержащей смузи из лесных ягод и песто из крапивы.

Эрик Льюис и Джесс Рассел / Фото: SWNS

Эрик, считающий, что люди должны "признавать растения как живые существа", сказал: "Я каждый день ем дикую пищу и выращиваю достаточное их количество. Мы должны относиться к растениям как к людям".

Но чтобы получить белок, пара также собирает животных, которых они находят мертвыми по дороге, чтобы съесть.

"Мы едим погибших на дорогах. Если вы сможете преодолеть страх и дискомфорт от того, что это мертвое животное, вы сможете признать, что это была свободная жизнь, и уважать ее", — сказал Эрик.

Эрик Льюис / Фото: SWNS

Пара ест опоссума, сурка, белку и иногда дикую индейку или утку, а также оленей, которые, по его словам, иначе бы "сгнили" или сгорели, если бы их не съели.

Эрик и Джесс, изучающие работу дыхания, обязательно используют каждую часть оленя, в частности скармливают часть ее своей собаке Лилы и используют для изготовления кожи.

"Мы превратим его в кожу. Используем кости для бульона и для Лилы. Один олень может содержать от 27 до 45 кг мяса — около 60 000 калорий. Ничто не должно умереть ради этого", — добавил он.

Пара также использует убитых лис для получения меха и получает больше белка, поедая яйца, которые им дают друзья, имеющие кур.

Эрик Льюис / Фото: SWNS

Что касается растительной части их рациона, пара получает большую часть пищи из питомника, в котором растут фруктовые и ореховые деревья, а также другие съедобные растения.

"Я ем крапиву, сочан и подсолнечники. Теперь приходят ягоды – мы едим их в коктейлях уже полгода. Мы собираем ягоды гуми и ежевику", — сказал Эрик.

Мужчина также проводит полгода во Флориде, где собирает грибы, кокосы и авокадо. Находясь там, Эрик также устанавливает ловушки для свиней и игуан, а также ловит рыбу.

Эрик Льюис / Фото: SWNS

Хотя они стараются быть максимально самостоятельными, когда дело касается еды, пара все равно покупает в магазине такие основные продукты, как чечевица и рис, а также вкусности.

Он сказал: "Мы с Джесс тратим 50 долларов в неделю. Мы покупаем сладкие напитки и угощение. Если бы мы получали то, что нам нужно, это было бы 20 долларов".

Эрик призывает других ежедневно есть что-то дикое, утверждая, что "это тренирует разум думать о том, что вас окружает".

Напомним, в Германии мужчина придумал новый кулинарный хит – шаурму из арбуза. На подбор лучших ингредиентов повар потратил около месяца.

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