Дикая змея проглотила ручку коробки переключения передач авто – фото

Ее спасли ветеринары.
Ветеринары в Мэриленде, США, прооперировали змею, чтобы удалить ручку переключения передач, которую она по ошибке проглотила.
Об этом говорится на странице клиники в Instagram.
Центр дикой природы Second Chance в Гейтерсбурге сообщил, что крысиную змею привезли с неизвестным посторонним предметом в желудке.
"Это часто встречается у крысиных змей, поскольку они часто воспринимают мячи для гольфа и яйца-приманки за свежие куриные яйца", — говорится в сообщении центра. "В этом случае предмет находился в желудке змеи так долго, что в коже образовалась дыра".
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Объект был хирургически удален и идентифицирован как ручка переключения передач автомобиля.
В сообщении говорится, что змея полностью поправилась и весной ее выпустят на свободу.
Напомним, собаку-поводыря, пропавшую в первый день великой войны, нашли через 2 года. Она снова со своим хозяином.
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