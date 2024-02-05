Дикая змея проглотила ручку коробки переключения передач авто – фото

Ветеринары в Мэриленде, США, прооперировали змею, чтобы удалить ручку переключения передач, которую она по ошибке проглотила.

Об этом говорится на странице клиники в Instagram.

Центр дикой природы Second Chance в Гейтерсбурге сообщил, что крысиную змею привезли с неизвестным посторонним предметом в желудке.

"Это часто встречается у крысиных змей, поскольку они часто воспринимают мячи для гольфа и яйца-приманки за свежие куриные яйца", — говорится в сообщении центра. "В этом случае предмет находился в желудке змеи так долго, что в коже образовалась дыра".

Для просмотра фото листайте вправо

Объект был хирургически удален и идентифицирован как ручка переключения передач автомобиля.

В сообщении говорится, что змея полностью поправилась и весной ее выпустят на свободу.

Напомним, собаку-поводыря, пропавшую в первый день великой войны, нашли через 2 года. Она снова со своим хозяином.

Читайте также: