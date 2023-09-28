Дикий медведь неожиданно пришел на пикник семьи: реакция мамы ошарашила (видео)

В Мексике медведь неожиданно приобщился к пикнику семьи на природе.

Дикое животное запрыгнуло на стол, чтобы полакомиться едой, тогда как мама и ее сын сидели в нескольких сантиметрах от него.

На видео, опубликованном в TikTok Сильвией Масиас, видно, как медведь ест со стола в парке в Сан-Педро-Гарса-Гарсиас, что в Чипинке, а Масиас и ее сын Сантьяго сидят на скамейке.

Масиас прижала Сантьяго к себе за плечо и закрыла ему глаза, чтобы он успокоился.

Как пояснила женщина, ее 15-летний сын страдает синдромом Дауна и боится животных, даже тех, которые менее опасны, чем медведи.

Наконец-то медведь ушел, насытившись вволю.

Пользователи были шокированы реакцией женщины. Со своей стороны, Масиас отметила, что ее опыт работы акушеркой и инструктором по йоге позволил ей сохранять хладнокровие, когда медведь находился так близко.

Напомним, трое крокодилов спасли жизнь собаке, которая упала в реку. Вместо того чтобы съесть, они вытолкнули пса на берег.

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