Дикое животное прыгнуло с потолка аэропорта и погналось за испуганными туристами: кто это был (видео)

Его поймали и выпустили на свободу.

В нью-йоркском аэропорту ЛаГуардия енот изрядно испугал путешественников. Дикое животное резко упало на пол с потолка и начало преследовать отдыхающих.

Об этом пишет Daily Star.

После резкого падения енот побежал через линию TSA, а сотрудники Spirit уклонялись от его пути. На одном из кадров отснятого видео храбрый путешественник попытался принять вызов, вооружившись чистым пустым мусорным баком в надежде загнать енота в угол.

Позже представитель администрации порта пояснил, что енота заметили около 8 утра. В конце концов животное поймали и выпустили на свободу, избежав несчастной судьбы, постигшей енота Фреда и белки Пинат, двух животных, недавно подвергнутых эвтаназии Департаментом охраны окружающей среды Нью-Йорка — инцидент, повлекший возмущение общественности.

Поскольку еноты, очевидно, присматриваются к недавно отремонтированным залам аэропорта ЛаГуардия, сотрудники аэропорта сейчас сотрудничают с экспертами по контролю за дикими животными, чтобы закрыть все скрытые точки входа и предотвратить будущие неожиданные визиты.

"Для обеспечения безопасности сотрудники аэропорта тесно сотрудничают с профессиональной компанией по контролю за дикими животными для мониторинга территории, выявления потенциальных точек проникновения и внедрения необходимых мер предосторожности", — сказал представитель аэропорта. "Проводятся постоянные проверки и последующие меры по предотвращению будущих инцидентов".

Напомним, рюкзак влетел в двигатель самолета из грузового отсека над океаном. Стало известно, чем это закончилось.

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