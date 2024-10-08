Диковинка биологии: что известно о единственном виде насекомых, развивающемся в сырой нефти (фото)

Diasemocera petrolei, или нефтяная муха – удивительное насекомое, которое не только выживает в нефти, высокотоксичном для других животных веществе, но и процветает в нем.

Об этом пишет Oddity Central.

В течение десятков тысяч лет гудроны Ла-Бреа близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния, были смертельной ловушкой для миллионов животных, некоторые из которых вымерли, а некоторые живут до сих пор. Насекомые, птицы, млекопитающие и даже динозавры – все они нашли свой конец в этих липких ямах, но один крохотный вид насекомых сумел приспособиться к этой невероятно токсичной среде и даже использовать ее в свою пользу.

Нефтяная муха, летающее насекомое размером с фруктовую муху, является единственным известным видом насекомых, который не только может выжить в природном асфальте гудронов Ла-Бреа, но и фактически называет его своим домом. Ее личинки развиваются в вязкой нефти, тогда как взрослые мухи проводят большую часть своей жизни, блуждая по поверхности гудронов в поисках пищи.

Нефтяная муха / Фото: James Bailey/inaturalist

Уильям Хоман Торп, выдающийся британский зоолог, этолог и орнитолог, однажды назвал Diasemocera petrolei "несомненно, одной из главных биологических достопримечательностей мира". Как крохотные личинки могут выживать в токсичных гудронах Ла-Бреа и даже употреблять в пищу нефть без каких-либо негативных последствий, ученые до сих пор не понимают должным образом.

Личинки нефтяной мухи проводят свою жизнь, ползая по нефти в поисках насекомых и членистоногих, которым повезло меньше. Смоляные ямы Ла-Бреа все еще ежедневно заманивают в ловушку большое количество животных, так что прожорливым личинкам всегда есть чем поживиться. Они дышат через крошечные воздушные трубки, расположенные на задней части их полупрозрачных тел, но эксперименты показали, что они могут оставаться погруженными в нефть в течение длительных периодов времени без каких-либо негативных последствий.

Личинка нефтяной мухи / Фото: James Bailey/inaturalist

Хотя нефтяные личинки питаются тушками мертвых насекомых и членистоногих, они также потребляют большое количество нефти во время питания, но это, похоже, не оказывает на них никакого влияния. Токсическое вещество можно увидеть сквозь их полупрозрачное тело, но оно просто проходит через их организм, не вызывая никаких проблем со здоровьем.

Даже под влиянием 50% скипидара или 50% ксилола в лабораторных экспериментах мухи не испытывали никаких последствий. Даже когда температура нефти достигает 38 градусов Цельсия, личинки остаются невозмутимыми.

Интересно, что личинки нефтяной мухи также полагаются на природный асфальт как на увлажнитель, поскольку ползание по нем под палящим солнцем предотвращает высыхание их тел.

Личинки оставляют нефтяные ямы только для окукливания, обычно выбирая стебли травы на краю бассейна. Взрослые нефтяные мухи имеют крылья, но они редко ими пользуются, а проводят время, прогуливаясь по поверхности нефтяных ям Ла-Бреа. Хотя их лапки прекрасно приспособлены для перемещения по токсичной жидкости, если их тело или крылья контактируют с вязкой жидкостью, они становятся такими же уязвимыми, как любое другое насекомое, и могут стать пищей для собственных личинок.

Личинки мух из гудронов Ла-Бреа были обнаружены в 1899 году, но до сих пор механизм, делающий их невосприимчивыми к токсичному природному асфальту, в основном неизвестен.

Напомним, в новом сенсационном исследовании ученые обнаружили, что мозг мухи поможет понять человеческий разум. Это самый подробный анализ мозга взрослого живого существа, который когда-либо осуществляли.

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