Дипфейк Илона Маска выманил у фанатки изобретателя 50 000 долларов

Афера началась в Instagram, где жертва получила запрос на добавление к друзьям от профиля, выдающего себя за Маска.

Южнокорейская женщина рассказала, что ее обманом заставили отдать 50 000 долларов человеку, выдававшему себя за Илона Маска.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Женщину, пожелавшую остаться анонимной, обманула видео дипфейк с участием генерального директора Tesla.

Шокирующая афера началась в Instagram, где жертва, большая поклонница изобретателя, получила запрос на добавление к друзьям от профиля, выдающего себя за Маска. Сначала она отнеслась к этому скептически.

"17 июля Маск добавил меня в друзья в Instagram. Хотя я была большой поклонницей Маска после прочтения его автобиографии, сначала я сомневалась в этом", — вспомнила она.

Однако мошенник продолжал убеждать ее, делясь фотографиями Маска на работе и снимками его официального удостоверения личности. Он сделал образ более убедительным, подробно описав личные истории из жизни Маска. По словам женщины, речь шла о детях Маска и его повседневной работе в таких компаниях, как Tesla и SpaceX.

"Маск говорил о своих детях и о том, как он летал на вертолете для работы в Tesla или SpaceX", — сказала она.

Мошенник даже рассказал женщине о встрече Маска с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем в апреле в 2023 году. Речь шла о строительстве гигафабрик Tesla в Сеуле и Чеджу.

Доверие еще больше укрепилось во время фейкового видеозвонка, во время которого мошенник, замаскированный под Илона, выразил романтический интерес.

"Маск даже сказал: "Я люблю тебя, ты это знаешь?", когда мы сделали видеозвонок", — заявила она.

Затем мошенник представил ей мошенническую инвестиционную возможность, утверждая, что он обогащает своих преданных поклонников.

"Он также объяснил, что контактирует с фанатами случайно: "Я счастлив, когда мои поклонники богатеют благодаря мне", — добавила потерпевшая.

После этого мошенник поделился номером счета в корейском банке и убедил женщину перевести 50 000 долларов.

Напомним, что это не первый случай, поскольку подобные любовные аферы распространены. Так, недавно 62-летняя женщина отдала мошеннику свои деньги, потому что думала, что это Брэд Питт. За время их онлайн-романа она послала "любимому" 1300 евро.

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