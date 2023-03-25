Директор школы уволилась из-за "порнографических картинок" для шестиклассников: что показывали на уроке

На уроке по истории искусства, на котором изучали эпоху Ренессанса, ученикам шестого класса школы Tallahassee Classical School в американском штате Флорида продемонстрировали статую Давида работы Микеланджело. Трое родителей, узнав об этом от детей, пожаловались председателю школьного совета, после чего директору заведения предложили уволиться.

Об этом сообщило местное издание Tallahassee Democrat.

Один из родителей прямо заявил, что детям на уроке показывали "порнографические картинки".

Кроме изображения статуи обнаженной фигуры библейского персонажа Давида, настоящего шедевра эпохи Ренессанса, школьникам для анализа предложили полотна "Создание Адама" Микеланджело и "Рождение Венеры" Боттичелли. На них также изображены обнаженные тела.

Фото: pixabay.com

После жалобы родителей директор школы Хоуп Каррасакию поставили перед выбором — уйти с должности добровольно или быть уволенной.

Глава школьного совета Барни Бишоп заявил, что в прошлом году предыдущий директор рассылал родителям сообщения о том, что на уроке будут обсуждать работы Микеланджело. Новый директор этого не сделала и он назвал это большой ошибкой.

По его словам, родители имеют право знать, когда их детям преподают противоречивую тему или показывают неоднозначные изображения. Он утверждает, что на уроке можно было продемонстрировать эту скульптуру не в полный рост.

“Показывать статую Давида целиком уместно с определенного возраста. И мы намерены уточнить, с какого именно”, – сказал Бишоп.

Каррасакия занимала должность директора школы менее года.

Напомним, родителей учеников британской школы, разозлило, что детям на уроках полового воспитания рассказали о видах нетрадиционного секса и о том, что существует 73 пола.

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