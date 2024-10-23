Директор школы занимался сексом с коллегой в шкафу для метел (фото)

Также он был обвинен в мастурбации на территории учебного заведения.

В Великобритании директор начальной школы был лишен права преподавать из-за серьезных сексуальных домогательств до трех своих коллег.

Об этом сообщает Daily Star.

37-летний Кевин Пратт был директором начальной академии Аксминстерской общины и помощником директора в образовательном кампусе Кренбрука, когда произошли инциденты, в том числе секс с сотрудницей в шкафу и мастурбация на территории школы.

На недавнем заседании комиссии по профессиональному поведению Агентства по регулированию преподавания его действия с младшими коллегами были названы "рассчитанными и мотивированными". Пратт, уроженец Бата, возглавил Начальную академию общины Аксминстера 1 сентября в 2020 году, а до этого работал помощником директора в образовательном кампусе Кранбрука от 1 сентября 2017 года.

Коллега из Первоначальной академии общины Аксминстера, известная как Личность А, 25 мая в 2021-м сообщила фонду, что у нее были сексуальные отношения с Праттом, который злоупотреблял своей властью. Она утверждала, что аналогичные отношения были между Праттом и другой коллегой, Лицом B, в Образовательном центре Кренбрука.

Кевин Пратт / Фото: DevonLive

Лицо А заявило, что Пратт приказал ей держать их отношения "в тайне", а откровенные сообщения были ключевой чертой отношений с Лицами А и В. Пратт был пойман на отправке непристойных сообщений третьей коллеге, упомянутой как Личность D, в Начальной академии общества Аксмин. Он признался, что искал с ней личные отношения, в частности писал сообщение о том, что хочет развлечься в офисе. Он даже признался, что стоял у двери и смотрел, как она "играется сама с собой".

Пратт также признался, что занимался сексом с лицом B на территории школы, в офисе и школьном шкафу. А 29 марта в 2021 году, находясь в школе, он совершил сольный половой акт во время видеозвонка с Лицом B, находясь в школе.

Когда 26 мая в 2021 году во время внутреннего дисциплинарного расследования его спросили о его связях с лицами А и D, Пратт сначала все отрицал. Однако учитель, до сих пор имевший безупречную репутацию, в конце концов передал подписанное заявление с согласованными фактами, в котором признал свое непрофессиональное поведение, что может запятнать репутацию профессии учителя. Ему было предъявлено семь обвинений, и он признал свою вину в каждом из них.

Комиссия по рассмотрению проступков признала его виновным в сексуальной активности, серьезной нечестности и принудительном контроле. Об этом говорится в сообщении: "Комиссия отметила, что доказательства свидетельствуют о том, что действия господина Пратта были умышленными. Не было никаких доказательств, указывающих на то, что господин Пратт действовал по принуждению, и, по сути, коллегия признала действия господина Пратта рассчитанными и мотивированными".

Пратт был признан виновным в "серьезном ненадлежащем поведении", нанесшем очевидный вред тем, кого он контролировал, а его поведение грубо нарушало правила безопасности и профессиональные кодексы.

Полное подтверждение обвинений против Пратта привело к тому, что комиссия наложила на него "бессрочный" запрет, исключающий любые шансы на пересмотр решения. Как отмечается в сообщении о решении, "коллегия не считает, что она может определить, что существует весомый общественный интерес в сохранении г-на Пратта в профессии".

Напомним, в Харькове учитель годами насиловал и развращал мальчиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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