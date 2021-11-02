"Диснейленд" на карантине: парк развлечений закрыли из-за одного посетителя с COVID-19

Протестовали более 33 тыс. человек.
В Шанхае из-за одного посетителя с коронавирусом закрыли парк развлечений "Диснейленд" и протестовали 33 тысячи человек.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 ноября.
О том, что один из посетителей парка заболел коронавирусом, администрацию известили власти соседнего городка. Заведение начало действовать: клиентов парка развлечений и расположенных на территории гостиниц задержали на несколько часов и провели тестирование на коронавирус.
Всего анализы сделали более 33 тысяч человек, в том числе и работники "Диснейленда". Тесты у всех оказались отрицательными. Именно поэтому власти рекомендовали людям внимательно следить за здоровьем в течение двух следующих недель. Парк после двухдневного карантина может возобновить работу.
Как сообщалось, закрытый из-за пандемии COVID парижский Диснейленд открылся в июне через 8 месяцев простоя. Согласно правилам парка, тесное общение, в том числе объятия, временно прекращены, а посетители старше шести лет обязаны носить маски.