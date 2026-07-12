Диснейленд в Калифорнии принял миллиардного посетителя: кто он — фото

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Спустя почти 70 лет после открытия легендарный Диснейленд в Калифорнии, США, принял своего миллиардного посетителя.

Им стал мальчик из Аризоны, приехавший в парк, чтобы отпраздновать свой восьмой день рождения. Об историческом событии сообщили в Disney Parks Blog.

Почетным миллиардным гостем стал Андрес Роблес. Мальчик посетил парк вместе с родителями – Алехандрой и Хосе Роблес. Именно их семью случайно выбрали для участия в торжествах по случаю достижения знаковой отметки в один миллиард посетителей.

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Калифорнийский Диснейленд, расположенный в Анахайме, открыл свои двери еще в 1955 году. Именно он стал первым тематическим парком, созданным Уолтом Диснеем, и положил начало всемирной сети парков Disney, работающих сегодня в США, Франции, Японии и других странах.

«Визит семьи Роблес – это лишь одно из многих незабываемых воспоминаний, которые создаются здесь, в Диснейленд-Резорт», – говорится в сообщении. «Достижение этого знакового события за несколько дней до 71-летия свидетельствует о том, что мечта Уолта Диснея живет и сегодня: Диснейленд продолжает быть источником радости и вдохновения для всего мира».

Андрес с родителями / © disneyparks.disney.go.com

В честь исторического достижения семья Роблес приняла участие в специальной церемонии открытия памятной таблички с надписью «Население Диснейленда – 1 000 000 000».

К празднованию также присоединились самые известные персонажи Disney — Микки Маус, Минни Маус, Дональд Дак и Дейзи Дак, поздравившие семью.

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Помимо торжеств, семья получила ряд особых подарков. Для них организовали VIP-экскурсию по старейшему парку Disney, во время которой они посетили частные апартаменты Уолта Диснея и первыми увидели новый аттракцион Soarin' Across America.

Напомним, экономные супруги, делившие один обед на двоих, оставили $735 тысяч на спасение детей.

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