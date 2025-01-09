Дизайнер создала самую большую в мире сандалию: ее размер и как выглядит (фото)

Британско-нигерийская модельер нацелилась на мировой рекорд Гиннеса, создав массивную сандалию шириной 3 метра и длиной 8 метров.

Об этом сообщает UPI.

Лиз Санья потратила 72 часа на изготовление гигантской сандалии в стиле сабо в Пиксель-парке в Лекки, Лагос, и закончила свою обувь 4 января.

Готовая обувь была представлена Книге рекордов Гиннеса.

Лиз Санья со своим творением / Фото: instagram.com/lizsanyaa

Лиз Санья со своим творением / Фото: instagram.com/lizsanyaa

В настоящее время рекорд принадлежит команде из муниципалитета Сахауйо, Мексика, создавшей традиционную сандалию размером 3 м на 7,5 м.

Напомним, мужчина и женщина обрезали длинные волосы, чтобы сделать рекордные пожертвования. Они отдали волосы благотворительной организации, которая производит парики для детей, больных раком.

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