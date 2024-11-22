Длится почти 100 лет до сих пор незавершенный: что известно о самом медленном в мире эксперименте

Самый медленный в мире научный эксперимент начался в далеком 1927 году и продолжается до сих пор.

Об этом пишет LADbible.

Эксперимент с падением с высоты попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый продолжительный лабораторный эксперимент. Созданный в Университете Квинсленда в Брисбене, Австралия, этот эксперимент был поставлен профессором Томасом Парнеллом, чтобы доказать студентам, что некоторые вещества, которые кажутся твердыми, на самом деле таковыми не являются. Они являются невероятно вязкими жидкостями.

Вязкость – это научный термин, означающий, насколько жидкость не подвергается течению или движению. Вода, например, совсем не вязкая. Тем временем, клей очень вязкий. Жидкость, о которой идет речь, была чем-то под названием пек, являющийся производным дегтя. Известный как самая густая в мире жидкость, он когда-то даже использовался для гидроизоляции лодок, несмотря на то, что не был твердым веществом.

Самый медленный научный эксперимент / Фото: University of Queensland

Объяснение эксперимента с падением

Чтобы начать эксперимент, профессор Парнелл нагревал образец пека, прежде чем налить его в стеклянную воронку. Затем он дал ему остыть, а затем оставил на три года для застывания. Перенесемся в 1930 год, и профессор отрезал ножку воронки. С тех пор смола медленно капала с воронки в течение 88 лет.

Согласно Университету Квинсленда, эксперимент был поставлен только как демонстрация, поэтому нет никаких конкретных условий, в которых сохраняется смола, а это значит, что на нее влияли такие факторы, как изменение температуры в разное время года.

Самый медленный научный эксперимент / Фото: University of Queensland

Сколько раз она падала

На сегодняшний день было девять падений за почти 100 лет с начала эксперимента. В среднем, каждое десятилетие происходило по одному падению. Последняя капля упала в апреле в 2014 году, когда восьмая и девятая капли объединились и упали вместе.

Профессор Эндрю Уайт, руководивший экспериментом на этом этапе, принял решение заменить стакан с восемью каплями, упавшими до того, как девятая успела полностью слиться. Но при этом дно экспериментальной банки пошатнулось и оторвало девятую каплю. Эксперимент продолжается до сих пор, а десятая капля, как ожидается, упадет в любой момент до конца 2020-х годов.

Напомним, что известно об одном из самых страшных методов пыток в истории – облизывании до смерти. К счастью, этот метод больше не используется.

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