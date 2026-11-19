Пленка с пузырями

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Пузырчатая пленка давно стала незаменимой для упаковки хрупких вещей. Ею обертывают посуду, электронику и другие предметы, требующие защиты при транспортировке. А для многих людей лопание маленьких воздушных пузырей превратилось в своеобразное развлечение.

И трудно представить, что первоначально этот материал создавали совсем для других целей. Более того, первые попытки найти ему применение оказались неудачными. Только через несколько лет изобретатели поняли, где их разработка может принести наибольшую пользу.

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История пузырчатой пленки началась почти 70 лет назад, а ее появление стало примером того, как случайный результат эксперимента может превратиться в успешное изобретение.

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Для чего на самом деле изобрели пузырчатую пленку

В 1957 году в американском штате Нью-Джерси инженер Альфред Филдинг и швейцарский изобретатель Марк Шаван работали над созданием необычного отделочного материала.

Их целью было изготовление фактурных пластиковых обоев, которые могли бы заинтересовать поклонников современного дизайна.

Как рассказывает Smithsonian Magazine, во время одного из экспериментов изобретатели решили соединить два куска пластиковой шторки для душа с помощью нагрева. Между слоями материала случайно остались маленькие воздушные карманы. Так появился прототип пузырчатой пленки.

Поначалу результат не оправдал ожиданий разработчиков. Вместо привлекательных обоев они получили необычный рельефный пластик, не вызвавший значительного интереса среди покупателей.

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Однако Филдинг и Шаванн решили не отказываться от своего изобретения.

Как пузырчатую пленку пытались использовать в теплицах

После неудачи с обоями изобретатели стали искать другие способы применения материала. Они рассмотрели более 400 вариантов.

Одним из самых перспективных казалось использование пленки для теплоизоляции теплиц. Идея заключалась в том, что воздух, замкнутый между пластиковыми слоями, мог уменьшать потери тепла. Это позволило бы создать дополнительную защиту для растений в холодное время года. Однако и это направление не принесло ожидаемого коммерческого успеха.

Несмотря на неудачи, изобретатели продолжали совершенствовать разработку. В 1960 году они основали компанию Sealed Air, которая впоследствии превратилась в одного из известных производителей защитной упаковки.

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Как компьютеры IBM сделали пузырчатую пленку популярной

Настоящий успех пришел к изобретателям благодаря развитию компьютерной техники.

В конце 1950-х годов компания IBM представила компьютер IBM 1401, ставший одной из самых распространенных вычислительных систем своего времени.

Такое оборудование было дорогим и требовало особенно осторожной транспортировки. Обычные упаковочные материалы не всегда обеспечивали достаточную защиту от ударов и вибраций. В это время представители Sealed Air предложили использовать пузырчатую пленку.

Ее конструкция оказалась удачной для упаковки, заполненные воздухом пузыри создавали мягкую прослойку между предметом и наружными поверхностями. Благодаря этому материал помогал смягчать удары при перевозке.

IBM стала одним из первых крупных клиентов Sealed Air и использовала пленку для защиты компьютеров IBM 1401. После этого новый упаковочный материал постепенно стал приобретать популярность и среди других производителей.

Почему современная пузырчатая пленка не всегда лопается

Обычная пузырчатая пленка состоит из многочисленных воздушных карманов. Каждая из них изолирована от соседних, поэтому под сильным щелчком оболочка может разрываться с характерным звуком.

Однако с развитием упаковочной промышленности появились новые разновидности материала, работающие по другому принципу. В 2016 году компания Sealed Air объявила о международном запуске Bubble Wrap IB — пузырчатой пленки, которую можно транспортировать без воздуха и надувать непосредственно на предприятии.

В отличие от классического материала в такой пленке воздушные камеры соединены между собой. Когда человек нажимает на один пузырь, воздух может перемещаться к соседним, поэтому привычной лязги часто не возникает. Такая конструкция имеет немаловажное преимущество для производителей и транспортных компаний.

Пузырчатая пленка. Фото: Zoro — Sealed Air NewAir I.B. Flex

Как новая технология помогает экономить на транспортировке

Обычная пузырчатая пленка занимает много места, поскольку ее пузырьки заполняют воздухом еще на производстве. Поэтому даже небольшая по весу партия материала может потребовать значительного пространства во время перевозки.

Bubble Wrap IB доставляют заказчикам в плоском виде. Уже на складе специальное оборудование заполняет пленку воздухом непосредственно перед использованием.

По информации Sealed Air, обнародованной в 2016 году, один грузовик такой ненадутой пленки мог перевозить эквивалент 36 грузовиков стандартной пузырчатой упаковки. Это позволяет сократить расходы на транспортировку и уменьшить площадь, необходимую для хранения материала.

В то же время, классическая пузырчатая пленка с отдельными пузырями не исчезла. Ее продолжают производить и использовать для защиты товаров во время перевозки.

Действительно ли раньше пузырчатая пленка лопалась громче

По воспоминаниям семьи одного из изобретателей, первые образцы пузырчатой пленки имели большие пузыри, которые лопались довольно громко. Об этом также упоминает Smithsonian Magazine в материале, посвященном истории изобретения.

Однако утверждать, что вся современная пленка лопается потише, было бы неправильно. Сегодня производители выпускают материалы с разными размерами пузырьков, толщиной пластика и конструкцией воздушных камер. Поэтому звук зависит от конкретной разновидности пленки.

А специальные модели с соединенными воздушными карманами вообще разработаны так, чтобы выдерживать нажатие без характерной лязги.

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