Для чего нужна кнопка на пауэрбанке: об этих скрытых функциях знают единицы

Для чего кнопка на пауэрбанке / © pexels.com

Реклама

На самом деле, она нужна не только для включения устройства, пишут в «Yahoo! tech». В зависимости от модели кнопка может выполнять несколько полезных функций.

Для чего нужна кнопка на пауэрбанке

В большинстве современных пауэрбанков кнопка используется для активации заряжания или пробуждения устройства после режима сна. Некоторые модели автоматически начинают заряжать гаджет после подключения кабеля, но другим требуется короткое нажатие кнопки.

Кроме того, долгое нажатие может выключать подачу питания, что особенно удобно, если к повербанку подключены USB-вентилятор, портативная лампа, подогреватель для чашки или другой аксессуар, который не хочется каждый раз физически отключать.

Реклама

Как проверить заряд пауэрбанка

Самая распространенная функция кнопки — проверка остаточного заряда батареи.

После нажатия загораются светодиодные индикаторы:

4 светодиода — заряд почти полон;

3 — высокий уровень заряда;

2 — примерно половина емкости;

1 — пауэрбанк почти разряжен и его время подключить к зарядному устройству.

В моделях с цифровым экраном кнопка обычно активирует экран, на котором отображается точный процент заряда.

Кнопка может запускать специальные режимы

В некоторых пауэрбанках одна кнопка отвечает сразу за несколько функций. Например:

Реклама

активацию режима низкого тока для зарядки наушников, смартчасов или фитнес-браслетов;

включение беспроводной зарядки;

сброс настроек в случае сбоя;

управление встроенным фонариком (если он предусмотрен конструкцией).

Для запуска таких режимов может потребоваться двойное или длительное нажатие кнопки. Комбинации отличаются в зависимости от производителя и конкретной модели.

Почему функции отличаются

Единого стандарта для кнопки на пауэрбанках не существует. В некоторых моделях она только показывает уровень заряда, в то время как в других отвечает за включение, выключение, беспроводную зарядку или специальные режимы работы. Именно поэтому перед использованием нового устройства стоит просмотреть инструкцию производителя — это поможет не упустить полезные возможности, о которых многие владельцы даже не догадываются.

FAQ

Зачем нажимать кнопку на пауэрбанке?

В большинстве моделей она показывает уровень заряда аккумулятора, запускает или останавливает подачу питания. В некоторых устройствах кнопка также активирует режим низкого тока, беспроводную зарядку или другие дополнительные функции.

Реклама

Почему пауэрбанк не заряжает телефон без нажатия кнопки?

Всё зависит от модели. Часть пауэрбанков автоматически начинает зарядку после подключения смартфона, тогда как другие требуют короткого нажатия кнопки для активации. Если зарядка не начинается, следует проверить инструкцию именно к устройству.

Новости партнеров