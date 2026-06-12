Для чего петелька на кроссовках сзади: назначение и как использовать

Для чего петля на заднике кроссовок / © pexels.com

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Она помогает быстро подтянуть кроссовок на ногу, не деформируя задник и не создавая излишнего давления на пятку. Кроме того, такая деталь может выполнять и другие функции — от правильной фиксации стопы до сушки обуви.

Как правильно использовать петельку при обувании

Многие интуитивно хватаются за петельку, когда обувают кроссовки — и это правильно. Она создана именно для того, чтобы помочь натянуть обувь без лишнего смятия задника.

Чтобы использовать ее правильно:

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держите петельку пальцами или двумя руками;

одновременно вставляйте стопу в обувь, направляя пятку внутрь;

не тяните слишком сильно, чтобы не повредить шов или ткань.

Такой простой прием особенно удобен, когда обувь плотно сидит на ноге или имеет высокий задник.

Метод шнуровки с петлей для предотвращения мозолей

Петелька на заднем шве кроссовок иногда используется не только для обувания, но и как часть специальной шнуровки — так называемой Runner’s loop (петля бегуна).

Ее суть заключается в фиксации пятки внутри обуви, чтобы:

предотвратить скольжение стопы;

уменьшить трение;

избежать образования мозолей во время бега или длительных прогулок.

Как это работает:

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Последние отверстия шнурков используются для создания дополнительной петли. Шнурки перекрещиваются и протягиваются в противоположные петли. После затяжки образуется плотная фиксация пятки. В результате кроссовок лучше «обнимает» стопу, что особенно важно для спорта.

Как вешать кроссовки сушиться

Еще одно практическое предназначение — использование петельки для сушки обуви. Это удобно после дождя, тренировок или стирки.

Преимущества такого способа:

кроссовки можно подвесить за шнурки или петлю;

воздух свободно циркулирует внутри;

обувь сохнет более равномерно и быстро.

Некоторые модели даже имеют усиленную или треугольную петлю на кроссовках, специально рассчитанную на нагрузку во время подвешивания.

FAQ

Есть ли петелька на всех кроссовках?

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Нет, не все модели имеют такую деталь. Она чаще всего встречается в спортивной, беговой и туристической обуви, где важна скорость обувания и дополнительная фиксация стопы.

Зачем две петельки?

Две петли могут выполнять различные функции: одна используется для обувания, а другая для дополнительной фиксации или как элемент шнуровки Runner’s loop. В некоторых моделях это также усиление конструкции задника.

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