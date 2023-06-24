Для хорошего настроения: десять фильмов, которые стоит посмотреть на выходных

Хороший фильм поможет поднять настроение, создать тёплую атмосферу и согреть душу. Психологи даже утверждают, что положительные киноленты могут лечить стресс, снимать напряжение и бороться с бессонницей. Что посмотреть на выходных?

Если вы хотите поднять себе настроение и создать теплую атмосферу в доме на выходных, стоит просмотреть одну или несколько из таких кинолент.

Легенды осени (1994 год)

Режиссер Эдвард Цвик создал романтический фильм, перемещающий зрителей в атмосферу США во время Первой мировой войны. Перед нами разворачивается драматическая история одной семьи, показывающая сложные отношения между сыновьями отставного полковника Уильяма Ладлоу. Ну и как же без пылкой любви, ведущей к расколу семьи? Фильм не оставляет зрителей равнодушными до самого конца и объединяет элементы вестерна, приключений и драмы.

Мосты округа Мэдисон (1995 год)

Эта драма о любви, снятая режиссером Клинтом Иствудом, уже давно стала настоящей классикой жанра. Жизнь молодой женщины Франчески переворачивается с ног на голову через яркий, но быстротечный роман с фотографом, приезжающим в их городок. Теперь она стоит перед трудным выбором: долг или настоящая любовь. Потрясающая игра Мерил Стрип, переживания и эмоциональные диалоги заставляют зрителей с головой погрузиться в чувство героев.

Семейка Тененбаум (2001 год)

Если вы любите нестандартное кино, рекомендуем обратить внимание на гротескную комедию, даже номинированную на премию Оскар за лучший сценарий. События фильма разворачиваются вокруг членов одной семьи, которую пытается снова объединить стоящий на пороге смерти отец. Персонажи в течение всего времени раскрывают свои недостатки, учатся любить и радоваться привычным вещам. Игра и великолепный актерский состав держат в напряжении весь фильм.

Старые львы (2003 год)

Трагикомедия, прекрасно поднимающая настроение в любом возрасте. Юный Уолтер приезжает на ферму к своим старым дядюшкам и настраивает себя на самое скучное лето в своей жизни. Однако все происходит наоборот. Ведь общение с родственниками превращается в кучу смешных моментов, приключений и историй. Великолепная игра актеров оставляет после просмотра фильма только положительные эмоции.

Под солнцем Тосканы (2003 год)

Под солнцем Тосканы (2003 год) / Фото: Фото из открытых источников

Легкая романтическая комедия итальянского и американского режиссеров. В фильме рассказывается история молодой писательницы Фрэнсис, которая находится в затяжной депрессии из-за развода. Она хочет вернуть старые эмоции, поэтому решает уехать в солнечную Тоскану. Новые знакомства, увлекательные виды Италии и романтические отношения помогают женщине снова научиться понимать себя.

Большая рыба (2003 год)

Тим Бертон, известный как режиссер-сказочник, создал на этот раз драматическую картину о отношениях родителей и детей. Уилл работает офисным клерком и возвращается на маленькую родину, чтобы поддержать тяжелобольного отца. Фильм превращается в киноленту с неожиданным финалом благодаря столкновению разных интересов и взглядов, молодости, прагматизма и романтичности.

Королевство полной Луны (2012 год)

События фильма разворачиваются в 60-е годы прошлого века и рассказывают историю любви двух подростков. Они сталкиваются с миром взрослых и, чтобы уйти от переживаний, создают "Королевство полной Луны", где погружаются в приключения. Хотя история и напоминает сказку, тем не менее помогает лучше понять спорные эмоции и проблемы отношений родителей и детей.

Приключения Паддингтона (2014 год)

Взрослые тоже очень любят сказки, поэтому история о забавном мишке Паддингтоне придётся по вкусу многим зрителям. Она рассказывает о приключениях пушистика, приехавшего покорять Лондон и столкнувшегося с реалиями мира людей. Мишка часто подвергается опасности, учится дружить и доверять, а также показывает проблемы людей в большом городе.

Песня моря (2014 год)

Полнометражный мультипликационный фильм, понравившийся как детям, так и взрослым. В нем рассказывается история детей Серши и Бена. Они рано потеряли мать и пытаются найти себя, понять свои эмоции и волшебную связь с морем. Основой сценария выступает исландская история о русалках Селки.

Век Аделин (2015 год)

Фантастическая драма о жизни молодой женщины Аделин, получившей способность не стареть со временем. Кажется, что это так здорово, но впоследствии девушка понимает, что этот дар — страшное наказание. Аделин встретила мужчину, ради которого готова пожертвовать вечной красотой и молодостью. Сюжет этого фильма очень необычен и он заставит верить в чудо, переживать, вспомнить важные вещи, которые можно потерять в ежедневной суматохе.

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