Для комфорта пассажиров: аэропорт Исландии ввел нестандартный способ посадки в самолет (фото)

В главном аэропорту Исландии в Рейкьявике – Кеплавике (Keflavik) – придумали интересный способ посадки пассажиров в самолет. Воздушные ворота соединили телетрап и автобус.

Об этом пишет Avianews.

Так, в Кеплавике поставили четыре телетрапа с галереями на отдаленных стоянках, не присоединенных к терминалу. Такое решение было принято для того, чтобы снизить время пребывания пассажиров на открытом пространстве из-за сурового климата страны. Людям приходится сначала выйти на открытое пространство, чтобы сесть в автобус, проехать несколько сотен метров, снова выйти, а затем в сильный ветер, мороз или дождь ждать своей очереди, чтобы попасть в салон самолета.

Теперь пассажиры после приезда к самолету выходят из автобуса в специальную отопительную галерею, а дальше в комфортных условиях проходят по телетрапу на борт. Время на открытом воздухе убывает, а значит, путешественники меньше мерзнут и остаются более довольными.

Напомним, на Солнце взорвалось необычное пятно – когда ждать магнитных бурь.

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