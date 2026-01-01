Для котов хотят ввести "комендантский час" — что заставило власть пойти на этот шаг

Кот / © pexels.com

В графстве Кампаспи в Австралии местный совет утвердил новый четырехлетний план управления домашними животными. Причина проста: количество жалоб на собак и кошек растет, а правила обращения с животными нуждаются в обновлении.

Об этом сообщило издание Shepp News.

Документ предусматривает более жесткий контроль за нападениями собак, проблемой диких котов и нежелательным поведением домашних любимцев. Отдельный акцент — на ответственном владении животными и соблюдении действующих норм.

Руководитель направления Зои Кук объяснила, что план может стать первым шагом к введению ограничений на пребывание кошек на улице. Общественные консультации по этому вопросу планируют начать в марте следующего года. По ее словам, речь идет не только о вреде для окружающей среды и местной фауны, но и о безопасности самих животных.

Если инициативу поддержат, Кампаспи присоединится к другим общинам штата Виктория, где уже действуют правила сдерживания котов. В части муниципалитетов обязывают держать котов дома ночью, в других — круглосуточно. Опрос совета показал: 59% респондентов поддерживают полное ограничение, еще 29% готовы его рассмотреть.

План также делает ставку на информирование владельцев о микрочипировании, стерилизации и регистрации животных. Заместитель мэра Тони Марвуд отметил, что четкие правила поведения домашних любимцев должны помочь людям лучше понимать свою ответственность.

За прошлый финансовый год в графстве зафиксировали 1415 жалоб на котов и собак — почти на 300 больше, чем годом ранее. Чаще всего речь шла о лае и агрессивном поведении собак, нападениях и проблемах с бездомными котами.

В то же время член совета Пол Джарман обратил внимание на стоимость регистрации животных. По результатам опроса, 42% жителей считают эти расходы серьезным препятствием. Всего в графстве зарегистрировано более 9300 кошек и собак, а годовой взнос колеблется от 162 долларов до 27 долларов для пенсионеров.

Регистрационные сборы, как объясняют во власти штата Виктория, направляют в частности на возвращение потерянных домашних животных их владельцам.

