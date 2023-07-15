Для стойкости на протяжении всего дня: что сделать, чтобы духи долго держались

Часто духи наносят на запястье, а затем растирают другой рукой. Считают, что так аромат будет держаться дольше. Но это распространенное заблуждение. Парфюмер рассказала, как правильно.

Как сообщает издание MBGlifestyle, люди с "профессиональным носом" способны различать до 10 тысяч разных оттенков запахов. Хорошо знают они и то, как лучше сберечь тот или иной аромат. Основательница собственного парфюмерного бренда Николь Экелс из Нью-Йорка поделилась собственными действенными советами, что сделать, чтобы духи долго держались на теле.

"Надевайте" духи еще в ванной

Хороший запах начинается с правильной мойки. Чтобы аромат оставался стойким на протяжении всего дня, нужно знать, как себя вести еще в ванной, пояснила парфюмерка. Это вовсе не означает, что нужно сразу наносить духи, просто подберите гель для душа и шампунь, хорошо сочетающиеся с вашим любимым запахом. Чтобы упростить себе задачу, парфюмер рекомендует приобрести всю уходовую косметику того же бренда, что и ваша туалетная вода.

Не забывайте об увлажнении кожи

Николь заметила, что запахи "не прилипают" к сухой коже, поэтому духи следует наносить только после тщательного увлажнения. Можно использовать крем, тоник, лосьон, молочко и т.п. При этом лучше выбирать такое средство, которое вообще не содержит ароматов, чтобы не перебивать запах духов.

Наносите правильно

Самая большая ошибка, по словам Николь, это использовать технику "войти в облако духов". Не стоит распылять аромат в воздухе, лучше наносить его точечно, иначе большая часть просто не попадет на кожу. Специалист отмечает, что духи наносят на точки пульсации, но ни в коем случае не растирают между запястьями. Это приведет к тому, что верхние ноты аромата рассеются, и вы получите его не полностью. Парфюмерка отметила, что нужно просто коснуться одним запястьем другого.

Распилите на волосы

Это еще один проверенный способ увеличить стойкость духов. Пряди очень хорошо впитывают запахи. И когда вы будете идти, то оставите после себя в воздухе шлейф приятного аромата.

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