ДНК-ловушка: братья-близнецы не могут поделить ребенка, потому что тест признал родителями обоих

Тест ДНК признал обоих близнецов родителями одного ребенка / © Pexels

Реклама

Братья-близнецы не знают, кто из них стал отцом ребенка женщины, после того как оба переспали с ней.

Детали курьезной истории рассказывает GB News

Братья-близнецы, которые в течение недели переспали с одной женщиной, пришли в суд после того, как ученые не смогли определить, кто является отцом ребенка. Оба близнеца прошли тест ДНК на отцовство, однако результаты обоих оказались положительными.

Реклама

Суд постановил, что невозможно определить, кто из них является отцом, поскольку их ДНК одинакова. На суде заслушали информацию о том, что существует 50/50 вероятность того, что кто-то из близнецов может быть отцом после того, как у женщины был секс с обоими мужчинами в течение четырех дней в 2017 году.

Мать оставалась в отношениях с одним из близнецов, и его имя было вписано в свидетельство о рождении.

Однако дело было передано в семейный суд в 2024 году после их разрыва, и оба близнецы утверждали, что они являются отцом ребенка.

После разрыва отношений адвокаты одного из близнецов добивались удаления имени другого из свидетельства о рождении девочки. Суд постановил, что его имя останется в свидетельстве, поскольку невозможно доказать, что он не является биологическим отцом.

Реклама

На суде решили отложить окончательное решение до совершеннолетия девочки, когда наука, вероятно, пойдет вперед и сможет идентифицировать, кто из них двоих является отцом. Единственным научным способом различить близнецов является полное секвенирование генома для поиска микроскопических мутаций. Однако стоимость такого исследования составляет примерно 90 000 фунтов стерлингов (свыше 4,5 миллионов гривен), что является неподъемной суммой для участников процесса. Кроме того, даже этот тест может не принести окончательных результатов.

