ДНК-тест "для развлечения" раскрыл тайну 45-летней давности и разрушил семью

ДНК-тест раскрыл тайну 45-летней давности / © Unsplash

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Популярное хобби по исследованию собственной родословной может обернуться настоящей семейной драмой и разрушить отношения между самыми близкими людьми. Женщина сделала ДНК-тест и случайно открыла тайну 45-летней давности.

Историей поделились Mirror.

Сделала ДНК-тест ради развлечения и открыла тайну семьи

По словам мужчины, который поделился историей, его сестра в молодости решила закончить роман «на стороне» и сохранить свой брак. Женщина даже не подозревала, что забеременела от любовника. Истина открылась только 45 лет спустя, когда ее дочь сделала ДНК-тест.

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«Она не подозревала, что беременна от другого мужчины. Она была глубоко влюблена в этого мужчину, но отказалась разрушить брак из-за этого», — рассказал брат женщины.

Результат генетического анализа шокировал всех: отец девушки, который ее воспитал, оказался не ее биологическим отцом. Узнав правду, мать не стала ничего скрывать, подробно рассказала дочери и даже поддержала ее стремление найти настоящего отца.

«Отец, который ее воспитал и был отличным отцом, умер 20 лет назад. К сожалению, биологический отец стал алкоголиком и умер вскоре после того, как они наладили отношения», — рассказал дядя девушки.

После того, как девушка узнала всю правду о своей матери, она прекратила общение с ней на 5 лет. Разбитая горем мать поняла гнев дочери и назвала это своим наказанием. Сейчас 73-летняя женщина осталась наедине со своим горем.

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Дядя девушки, которая сделала ДНК-тест, и брат ее матери призвал много раз подумать о том, готовы ли вы к возможным результатам тестирования перед тем, как их делать.

«Одно дело, если это связано с генетической или медицинской причиной и вам нужно понять историю болезней вашей семьи. Но, может быть, некоторые секреты просто нужно скрыть», — сказал мужчина.

Сестры-близнецы сделали тест ДНК и были шокированы

Напомним, две сестры из Великобритании Мишель и Лавиния Осборн после домашнего ДНК-теста узнали, что они являются сводными сестрами от разных отцов. Этот феномен называется гетеропатерной суперфекундацией и является астрономически редким: в мире зафиксировано около 20 таких случаев, а Мишель и Лавиния — единственный подтвержденный случай в стране.

Явление становится возможным, когда во время одного цикла женщина высвобождает несколько яйцеклеток, оплодотворяемых спермой разных партнеров, и оба эмбриона выживают.

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Сестры родились в 1976 году у 19-летней матери со сложным прошлым, а их детство прошло в переездах между приемными семьями. Весть о разном происхождении шокировала Лавинию, которая из-за тяжелого детства считала сестру единственной опорой и сначала даже чувствовала злобу из-за открытой правды.

Мишель же восприняла новость спокойнее, хотя и была удивлена уникальностью ситуации. Несмотря на эмоциональные трудности и сложные отношения с матерью, женщины сохранили крепкую связь и считают друг друга близнецами, чьи отношения невозможно разорвать.

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