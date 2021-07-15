До $33000 заплатит Италия за переезд в села с живописной природой: какие условия

До $33000 заплатит Италия за переезд в села с живописной природой: какие условия

Есть надежда, что это предложение привлечет активных молодых людей развивать маленькие села Италии.

В Италии в регионе Калабрия людям предлагают до 33 тысяч долларов в течение трех лет за переезд в маленькие села и открытие там своего бизнеса. Таким образом власти надеются вернуть в тех районах количество населения, которое в последние годы значительно сократилось. Переехать можна в села, расположенные у моря или на горных склонах.

Об этом пишет CNN.

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В частности, деньги дают не даром. Новые жители должны взять на себя обязательство начать малый бизнес, или с нуля, или выполнять определенные профессиональные должности, которые ищут села.

Также кандидаты должны получить вид на жительство и быть моложе 40 лет, поскольку идея проекта в том, чтобы привлечь молодежь, которая хочет работать.

Кроме того, люди должны быть готовы к переезду в Калабрии в течение 90 дней с момента подачи заявления. Выбрать для места проживания можно одно из сел, где проживает до 2000 человек. К проекту привлечены маленькие поселки, известные своими греко-византийской античностью, пейзажами, живописными холмами.

Региональный советник Джанлука Галло предполагает, что ежемесячный доход людей может достигать от 1000 до 800 евро в течение двух-трех лет. В качестве альтернативы, им могут предложить одноразовое финансирование для поддержки запуска новой коммерческой деятельности — гостиницы, ресторана, бара, сельского фермерского хозяйства или магазина.

"Мы работаем над техническими деталями, точную ежемесячную сумму и длительность финансирования, а также то, нужно ли включать в него также чуть больше села с населением до 3000 человек", — сказал он.

Проект, получивший название "активный доход от проживания", направленный на повышение привлекательности Калабрии, восстановление местной экономики.

"Привлекайте людей к жизни в этом регионе, наслаждайтесь обстановкой, доводите до ума неиспользуемые места, такие как конференц-залы и монастыри", — сказал Джанлука Галло.

Санта-Северина / CNN

Цивита / CNN

Альбидона / CNN

Напомним, летом прошлого года село Сан-Джованни-ин-Гальдо на юге Италии бесплатно предлагало пустые дома путешественникам, чтобы привлечь туристов. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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