До "конца света" остались считанные дни: ученые вычислили точную дату, но что-то пошло не так

66 лет назад математики высчитали точную дату конца света, которая приходится на пятницу, 13 ноября 2026 года

Если верить «уравнению Судного дня», разработанному более 60 лет назад, 2026 год должен стать последним для человечества. Группа ученых — Хайнц фон Ферстер, Патрисия М. Мора и Лоуренс В. Амиот — в своем исследовании, опубликованном в журнале Science в 1960 году, назвали конкретную дату конца света: пятница, 13 ноября 2026 года.

О том, что помешало обоснованным математическим расчетам, пишет LADbible.

«Мы будем раздавлены насмерть»

Исследователи проанализировали рост населения планеты за последние 2000 лет и заметили тревожную тенденцию. Несмотря на войны и эпидемии, количество людей росло все быстрее — с 1,6 миллиарда в 1900 году население прыгнуло до 3 миллиардов в 1960-м.

Ученые вывели сложную формулу, которая показывала: если темпы сохранятся, население достигнет «бесконечности» именно в ноябре 2026 года.

«Наши праправнуки не умрут от голода. Они будут раздавлены насмерть», — говорилось в пессимистическом выводе исследования.

Ученые считали, что технологии позволят прокормить любое количество людей, но физического пространства просто не хватит и система «самоуничтожится» от давки.

Почему мы до сих пор живы

К счастью, математическая модель не учла социальные изменения. Прогноз не сбылся, потому что женщины во всем мире начали рожать меньше детей.

Сейчас на Земле проживает около 8,2 миллиарда человек, но темпы прироста существенно замедлились. По данным ООН, население планеты достигнет пика (около 10,3 млрд) в 2080-х годах, а к 2100 году даже начнет сокращаться. Экспоненциального взрыва, которого боялись в 60-х, не произошло.

Когда же настоящий конец света

Если 2026 год мы переживем, то когда ждать реального апокалипсиса? У современных ученых из Университета Тохо (Япония) и NASA есть более отдаленный прогноз. По их компьютерным симуляциям, Земля станет непригодной для жизни примерно в 1 000 002 021 году (через миллиард лет).

Причина – Солнце. Оно станет горячее, океаны испарятся, а атмосфера потеряет кислород. Так что у нас еще есть немного времени.

