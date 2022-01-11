Неожиданная акция: родители выставили для аренды комнаты погибших в ДТП детей

Комнаты в аренду не сдают, их просто разместили на Booking.com.

В Бельгии накануне праздников родители, чьи дети погибли в ДТП, выставили для аренды их комнаты, в которых ничего не изменилось с того трагического дня.

Об этом сообщает lbbonline.com.

Ассоциация "Родители жертв ДТП" выставили для аренды на сайте Booking.com несколько комнат их детей. Таким образом, люди хотят призвать водителей соблюдать правила дорожного движения и осторожно вести себя за рулем.

Фото: lbbonline.com

Креативный директор агентства Happiness Brussels, занимавшегося воплощением и разработкой идеи, Филипп Фасс рассказал, что на самом деле эти комнаты нельзя взять в аренду, поскольку они до сих пор в том же виде, как это было в день гибели ребенка.

"Когда родители теряют детей в ДТП, то они обычно оставляют их комнаты в таком же виде, как это было в те трагические дни. Неизменность интерьера позволяет почувствовать присутствие их детей", — говорит Филипп Фасс.

Фото: lbbonline.com

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