Добавят прохлады и красоты: 5 растений, которые в жару станут спасением для вашего двора

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В жаркие летние дни сделать зону отдыха на улице более комфортной могут не только тенты или зонты. Некоторые растения способны создать естественный микроклимат: они дают тень, уменьшают нагрев поверхностей и улетучивают влагу через листья.

Об этом сообщает Homes and Gardens.

Эксперты советуют обратить внимание на растения с густой кроной, большими листьями и способностью быстро разрастаться. Они не только помогут снизить температуру у патио, но и сделают простор более уютным.

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Лавровое дерево

Вечнозеленый лавр имеет густые листья, которые создают естественную тень и помогают поддерживать прохладу у террасы. Растение хорошо растет в больших горшках, его легко формировать обрезкой, а листья можно использовать в кулинарии.

Звездчатый жасмин

Это вьющееся растение идеально подходит для пергол, заборов и стен. Густые побеги жасмина затеняют нагретые поверхности, а его ароматные белые цветы придают саду декоративность. После укоренения растение хорошо переносит жару и нехватку воды.

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Креп-мирт

Креп-мирт создает легкую пятнистую тень благодаря своей воздушной кроне. Летом он украшает пространство яркими цветами, а из-за испарения влаги листьями может немного охлаждать воздух вокруг.

Холодостойкий банан

Большие листья бананового растения быстро создают эффект тропического уголка и хорошо затеняют зоны отдыха. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в больших контейнерах.

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Страусиный папоротник

Папоротник помогает уменьшить нагрев у патио благодаря пышным листьям, которые удерживают влагу и снижают количество отраженного тепла от твердых поверхностей. Она хорошо себя чувствует в затененных местах и подходит для выращивания в горшках.

Сочетание таких растений может превратить солнечное патио в более прохладный и комфортный уголок для отдыха летом.

Как мы писали, чтобы гортензии зацвели во второй раз уже этим летом, садоводы советуют в июле провести легкую обрезку после первой волны цветения. Для этого нужно удалить увядшие соцветия, обрезая стебли примерно на 2,5 см над новыми почками, но не производить сильное формирование куста. Такая процедура помогает растению направить питательные вещества на образование новых бутонов, а также улучшает циркуляцию воздуха внутри куста. В то же время специалисты отмечают, что плетистые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах, поэтому чрезмерная обрезка летом может лишить их повторного цветения.

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