"Добрий день", "Добрий вечір" или "Доброго дня", "Доброго вечора" — как правильно здороваться

"Добрий днень" или "Доброго дня", Добрий ранок" или "Доброго ранку" — какую форму правильно использовать в украинском языке
Как правильно здороваться "Добрий день" или "Доброго дня", "Добрий ранок" или "Доброго ранку"
В украинском языке традиционно здороваться - "Добрий ранок", "Добрий день", "Добрий вечір". "Высказывание "Доброго дня" не присуще украинскому языку" — отмечается на образовательном портале
Но многие считают, что нужно здороваться именно "Доброго ранку" и "Доброго дня".
Почему возникла форма "Доброго дня", Доброго вечора"
- Некоторые считают, что варианты "Доброго дня", "Доброго ранку" имеют форму пожеланий, в отличие от "банальной" формы "Добрый день", которая будто бы только констатирует факт, что день хороший.
- Поэтому люди часто здороваются таким образом, потому что считают, что так звучит более вежливо, так сказать, культурнее.
- Такое мнение могло возникнуть и потому, что формы "Доброго дня" нет в русском языке.
Развенчиваем мифы
- Для пожелания есть свои формы — “Гарного дня!”, “Вдалого дня”, которые обычно говорят на прощание, а не при встрече
- Во-вторых, формы, с помощью которых здороваются, сами по себе являются пожеланиями. Разве мы не желаем хорошего дня, когда говорим “Добрий вечір тобі, пане господарю".
- Как в произведениях писателей, так и в народном творчестве украинцы употребляли "Добрий день" и "Добрий вечір".
В других славянских языках также используются формы в именительном падеже. У поляков, например, нет аналога форме “Доброго ранку", с самого утра они говорят “Dzień dobry”. Словаки говорят "dobrý den", белорусы — "добрый день", сербы — "добр дан". Зато формы приветствий “Добридень” та “Добривечiр" не имеют аналогов в соседних языках. Эти формы чаще всего применяются в неформальном общении.
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