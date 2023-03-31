"Добрий день", "Добрий вечір" или "Доброго дня", "Доброго вечора" — как правильно здороваться

"Добрий днень" или "Доброго дня", Добрий ранок" или "Доброго ранку" — какую форму правильно использовать в украинском языке

Как правильно здороваться "Добрий день" или "Доброго дня", "Добрий ранок" или "Доброго ранку"

В украинском языке традиционно здороваться - "Добрий ранок", "Добрий день", "Добрий вечір". "Высказывание "Доброго дня" не присуще украинскому языку" — отмечается на образовательном портале

Но многие считают, что нужно здороваться именно "Доброго ранку" и "Доброго дня".

Почему возникла форма "Доброго дня", Доброго вечора"

Некоторые считают, что варианты "Доброго дня", "Доброго ранку" имеют форму пожеланий, в отличие от "банальной" формы "Добрый день", которая будто бы только констатирует факт, что день хороший.

Поэтому люди часто здороваются таким образом, потому что считают, что так звучит более вежливо, так сказать, культурнее.

Такое мнение могло возникнуть и потому, что формы "Доброго дня" нет в русском языке.

Развенчиваем мифы

Для пожелания есть свои формы — “Гарного дня!”, “Вдалого дня”, которые обычно говорят на прощание, а не при встрече

Во-вторых, формы, с помощью которых здороваются, сами по себе являются пожеланиями. Разве мы не желаем хорошего дня, когда говорим “Добрий вечір тобі, пане господарю".

Как в произведениях писателей, так и в народном творчестве украинцы употребляли "Добрий день" и "Добрий вечір".

В других славянских языках также используются формы в именительном падеже. У поляков, например, нет аналога форме “Доброго ранку", с самого утра они говорят “Dzień dobry”. Словаки говорят "dobrý den", белорусы — "добрый день", сербы — "добр дан". Зато формы приветствий “Добридень” та “Добривечiр" не имеют аналогов в соседних языках. Эти формы чаще всего применяются в неформальном общении.

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