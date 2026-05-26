«Добрий вечір» или «Доброго вечора»: как правильно поздороваться на украинском языке

Филолог Лариса Чемерис объяснила, какие формы приветствия являются правильными в украинском языке, а каких стоит избегать. По ее словам, нормативными считаются выражения «Добрий ранок», «Добрий день» и «Добрий вечір».

Об этом она сообщила в своем видео в Instagram

Зато конструкции «Доброго ранку», «Доброго дня» и «Доброго вечера», как отметила филолог, не являются типичными для украинского языка именно как форма приветствия. В то же время их можно использовать как пожелание.

«Если же эти конструкции вы употребляете с целью пожелания, то так и говорите: „Бажаю доброго дня“, „Бажаю доброго вечора“», — пояснила Лариса Чемерис.

Также в повседневной речи иногда встречается слово «совесть», однако оно не относится к нормативной украинской лексике и является заимствованием из русского языка. Его советуют заменять украинскими аналогами.

