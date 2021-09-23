Доброе утро по-московски: в России парашютисты приземлились на оживленную трассу среди авто (видео)

Никто не пострадал.
В Москве несколько парашютистов приземлились прямо на оживленную трассу на проспект.
Видео опубликовал Telegram-канал Baza.
Отмечается, что парашютисты прыгали с московской высотки несмотря на дождь, туман и плохую видимость. Приземлились они прямо на Ленинский проспект.
На кадрах видно, как один из них пытается приземлиться рядом с дорогой, но ветер относит его на проезжую часть. Второму парашютисту удалось приземлиться на обочине.
По информации канала, никто не пострадал. Впрочем, полиция имеет вопросы к экстремалам.
Как сообщалось, в Киевской области парашютист установил рекорд ко Дню авиации. Он прыгнул с 30-метровым флагом Украины. На его изготовление потратили две недели и 400 метров ткани.