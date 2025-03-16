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Добровольцам будут платить большие деньги за лежание на специальной кровати

Добровольцам будут платить большие деньги за лежание на специальной кровати

Добровольцы проведут на водяных кроватях 10 суток / Фото: European Space Agency

Клиника предлагает 20 участникам 5000 евро за участие.

Европейское космическое агентство (ESA) набирает добровольцев, чтобы полежать на водяной кровати в течение 10 дней в рамках исследования влияния космического полета на организм человека.

Как сообщает Daily Mail, эксперимент под названием "Вивальди III" проводится в космической клинике "Медес" в университетской больнице Тулузы.

В ходе эксперимента 10 добровольцев ложатся в контейнеры, похожие на ванны, покрытые водонепроницаемой тканью.

Погружаясь выше туловища, держа руки и голову над водой, участники испытывают ощущение, что плывут без физической поддержки – что-то похожее на то, что испытывают астронавты, находясь на Международной космической станции.

Этот эксперимент будет проведен на 20 добровольцах, которые будут находиться в больнице 21 день.

В течение первых пяти дней будут производиться основные измерения, а следующие 10 – лежание на водяной кровати.

"Цели 10 дней добровольцы остаются в таком положении внутри контейнеров, наполненных водой. Во время еды они используют плавающую доску и подушку для шеи", – пояснили в ESA.

Следующие пять дней предназначены для измерений после имитации невесомости и восстановления.

Какое значение эксперимента

"В невесомости тела астронавтов претерпевают различные изменения из-за отсутствия силы тяжести — они теряют плотность мышц и костей, форма их глазных яблок может измениться, а жидкости перемещаются в мозг", — пояснили в ESA.

Кроме того, открытие может иметь последствия здесь на Земле.

"Результаты также могут помочь разработать новые методы лечения пациентов, длительно прикованные к постели, пожилых людей и людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата", — добавляет ESA.

Напомним, в Китае ресторан был вынужден выплатить компенсацию 4 000 посетителям после того, как двое подростков сняли на видео, как они мочатся в бульон.

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