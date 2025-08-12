"Добрый день" или "Добрый день": как правильно здороваться на украинском языке

Флаг Украины / © pixabay.com

В украинском языке существует немало форм поздравления, которые зависят от времени суток, ситуации и уровня официальности общения. Однако больше дискуссий вызывает выбор между «Добрый день» и «Добрый день».

Филологиня Мария Словолюб рассказала подробно об этом вопросе для 24 канала.

Традиционно считалось правильным говорить «Добрый день» — в утвердительной форме, ведь день уже настал и он хорош. Вместо этого «Добрый день» воспринималось как пожелание, подобно фразе «Доброе утро».

Современные языковеды отмечают, что обе формы могут считаться правильными, а главное в поздравлении — искренность и вежливость.

«Современные языковеды считают, что приветствию „доброго дня“ тоже можно давать зеленый свет. Вот только активизировался он с ХХ века. Раньше бытовало мнение, что „добрый день“ — констатация факта, то есть день, который продолжается, хороший, а „доброе утро!“ — как пожелание, потому что „утро“ — время, которое только наступает, и его можно пожелать хорошим. Соответственно, если утро хорошее, то и весь день будет таким» — объяснила Словолюб.

Кроме того, в украинском языке есть и другие формулы: «Доброе утро», «Добрый вечер», «Доброе здоровье», «Мое почитание» и даже архаическое «Здравствуйте».

Последнее, хоть и считается устаревшим, до сих пор используется в сельской местности и даже встречается в народных песнях.

«Следует заметить, что форма „здравить“ есть в словарях, и представлена как устаревшая. Она означает „быть живым, здоровым“ или „благополучно существовать“», — объяснила филологиня.

Эксперт советует не сторониться старинных форм приветствия, ведь они являются частью языкового наследия.

