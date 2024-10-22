Дочь ради мести разместила в Интернете обнаженные фото любовницы своего отца: какая ее судьба (фото)

Мстительная дочь, которая после того, как узнала о любовнице своего отца, разместила на сайте эскорт-услуг ее обнаженные фотографии, узнала свою судьбу в суде.

Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя британка Элеонора Браун была приговорена 21 октября к трем годам заключения после того, как признала себя виновной в разглашении частных фотографий или видеозаписей без согласия. Коронный суд Лидса ранее рассмотрел дело о том, что 61-летний Джефф Браун, офицер полиции в отставке, имел внебрачную связь с женщиной, изображенной на фотографиях, более десяти лет назад. Любовница прислала снимки Джеффу, но его 57-летняя супруга Сара нашла их и через несколько лет отправила своей дочери.

Элеонора и Софи с мамой Сарой / Фото: из соцсетей

Затем Элеонора Браун скачала изображения женщины, а также номер телефона ее мужа на сайт эскорта под названием Beaver Street в 2022 году. Суд услышал, что Элеонору привлекла поделиться фотографиями ее сестра Софи Браун. Софи в то время была офицершей полиции Западного Йоркшира, но покинула свой пост до того, как ее могли уволить.

В 2022 году Элеонора также разместила оскорбительные комментарии на бизнес-странице в Facebook, принадлежащей мужу женщины, назвав ее "сукой, разрушающей семью" и "бродягой". Кроме того, сообщения были размещены на рекламной платформе Nextdoor, а фотографии были отправлены мужчине жертвы через WhatsApp.

Джефф Браун / Фото: из соцсетей

Элеонора сказала полиции, что она "наполовину" виновата, и пыталась оправдать свои действия, несмотря на то, что отрицала обвинения.

В заявлении жертвы, зачитанном суду, женщина сказала, что она "постоянно испытывает тошноту и тревогу", что она боится, что фотографии могут появиться в будущем, то есть ей придется "пережить этот ужас снова".

Гарри Кроусон, выступавший на стороне Браун, ранее не имевшей судимостей, сказал, что "травму" ей нанесло то, что она узнала об интрижке своего отца, когда была еще подростком. Он сказал суду: "Она стала воином в войне, в которой не должна была участвовать. Она чувствует оскорбление, которое, возможно, приписывает себе не там, где нужно. Ей нужно прекратить воевать в битве, которая не является ее делом".

Джефф и Сара / Фото: из соцсетей

Судья Алекс Менари сказал, что решения и действия Браун были настойчивы, и назвал ее "мстительной и злопамятной". Он предоставил ей минимальный кредит доверия, поскольку она изменила свои показания только после того, как жертва была вынуждена давать показания в суде. Он добавил, что поведение Браун после ареста свидетельствует о том, что оно "совершенно не просит прощения" и "полностью лишено каких-либо моральных ориентиров".

Браун заключили в тюрьму на три года. Также она получила пожизненный судебный запрет приближаться к экс-любовнице папы.

Элеонора Браун / Фото: West Yorkshire Police

Напомним, жена застукала мужа в постели с соседкой. Ее реакция не на шутку разозлила любовников.

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