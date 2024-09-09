Дочь три года "крутила роман" с папой на сайте знакомств и выманила у него 2 миллиона

В Турции дочь обманула собственного отца на два миллиона лир (2,4 млн гривен).

Об этом сообщает OdaTV.

Девушка по имени Седеф заявила в программе Esra Erol, что ее папа Мехмет не давал ей денег и был жесток. Поэтому она придумала способ, как получить от него деньги. Дочь создала фейковую страницу на сайте знакомств и три года переписывалась с отцом.

Влюбившись в "незнакомку", Мехмет за это время отправил дочери два миллиона лир. Он был очень удивлен, когда понял, что человек, с которым он переписывался, был фейком, и что он "крутил роман" со своей дочерью.

"Я думал, что она была моей девушкой в течение трех лет и переписывался с ней, она оказалась моей дочерью Седеф", — сказал он.

Впрочем, публику озадачила как эта история, так и реакция жены Мехмета – Хюли. Женщина рассердилась на свою дочь, а не на любимого. Этот момент заставил всех в студии разинуть рты.

Напомним, муж изменил жене с ее подружкой прямо на свадьбе. Любовников застукали на горячем гости праздника.

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