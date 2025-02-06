Дочь во время уборки узнала правду о своих покойных родителях: что они скрывали

С годами люди узнают правду, которую их родные скрывали, иногда случайно, а иногда путем неожиданных признаний. То, что когда-то казалось незыблемой семейной историей, может оказаться лишь тщательно созданной иллюзией. Кто-то находит старые письма, другой получает результаты тестов ДНК, а некоторые получают ответы только после смерти близких.

Так, одна женщина испытала шок, убирая дом своих покойных родителей. На форуме Mumsnet 50-летняя пользовательница поделилась, что большую часть своего детства она слышала от родителей, что их жизнь была омрачена финансовыми трудностями. Но это оказалось ложью.

"Они родились с обеих сторон Второй мировой войны и так много говорили о пайках, бедности, забастовках и профсоюзах", — рассказала она.

Ввиду этого она была ошеломлена, когда нашла на чердаке драгоценное сокровище.

"Я злюсь и огорчаюсь из-за разрыва между тем, что они говорили, и тем, что они делали", — пояснила она.

Ее брат большую часть детства болел, и родители пытались поднять ему настроение дорогими подарками. "Контраст между его дорогими игрушками и моими "наслаждайся семейными настольными играми" очевиден", — призналась она.

Она еще больше разозлилась, когда нашла коллекцию фарфора, столовых сервизов и дорогих рождественских украшений.

"Я перебираю все эти вещи и нахожу чеки за дорогие пустяки. У меня есть большой соблазн взять мусорный контейнер и выбросить с балкона все коллекционные монеты Франклина и инвестиционный антиквариат", — добавила пользовательница.

Дочь выплеснула свой гнев, отметив, что родные часто оставляли ее на произвол судьбы в университетские годы, когда были тяжелые времена.

"Мне крайне надоели их жизненные истории и их мнимые трудности, я слышала их столько раз", — подчеркнула она. "Зато они очень мало помнят о моей жизни, моих планах, моих 20 годах, покупке нашего первого дома, они просто никогда не обращали на это внимания".

Напомним, миллионер 20 лет притворялся бедным и обманывал сына. Он всегда жаловался на долги и нищету.

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