"Доказательство" путешествий во времени: Сеть возмутила древнегреческая статуя с "ноутбуком"

Многие изобретения приписывают древнегреческой цивилизации, но портативных компьютеров среди них точно не было. Впрочем, некоторые считают иначе, рассматривая экспонат в музее Дж. Пола Гетти в Калифорнии.

О вирусной теории и реальном происхождении артефакта пишет GreekReporter.

Что видят конспирологи

Статуя под названием «Могильный вкус женщины на троне со служанкой» изображает состоятельную женщину, которая касается крышки плоского сложного предмета, который держит перед ней девушка-рабыня.

В вирусных видео в Сети «диванные исследователи» утверждают, что объект имеет поразительное сходство с современным ноутбуком. Особое внимание привлекают отверстия сбоку, напоминающие USB-порты.

«Когда я смотрю на скульптуру, я не могу не думать о Дельфийском оракуле, который должен позволять жрецам соединяться с богами для получения передовой информации», — говорится в одном из популярных роликов.

Сторонники теории отвергают версию о ящике для драгоценностей, аргументируя это тем, что основа предмета слишком тонкая.

Что говорят ученые

Археологи и историки называют такие утверждения чушью. Еще в 2016 году археологиня Кристина Килгроув подробно развенчала этот миф.

По ее словам, это типичный надгробный памятник, изображающий умершую в бытовой сцене, чтобы подчеркнуть ее высокий статус.

"На этом потолке женщина тянется, чтобы коснуться крышки предмета, который держит девушка, чья прическа и одежда указывают на то, что она рабыня", - объяснила Килгроув.

Что это за предмет на самом деле?

Скорее всего, это восковая табличка для письма (тогдашний «планшет» для заметок) или плоский ящик для мелких украшений.

А как же «USB-порты»?

Дыры сбоку, так волнующие конспирологов, имеют прозаическое объяснение. Это либо следы от крепления давно сгнивших деревянных элементов, либо отверстия, сделанные позже при попытках реставрации или переработки скульптуры.

Напомним, археологи представили новое объяснение загадочной полосы из 5200 отверстий в перуанской горе Монте-Сьерпе. До этого конструкция, известная как «Полоса дыр» , десятилетиями оставалась без убедительного объяснения.