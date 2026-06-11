Доказательство путешествий во времени: странная деталь на фото времен Второй мировой озадачила Сеть

Фото времен Дригои мировой войны. Источник: TIKTOK/@JIMMYTHEFILMMAKER

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В TikTok набрало популярность видео пользователя Jimmy The Filmmaker, который показал архивный снимок своего дедушки Джорджа, сделанный в годы Второй мировой войны. Автор ролика предположил, что его родственник мог быть «путешественником во времени», поскольку предмет в его левой руке напоминает iPhone.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Видео собрало более 16 тысяч лайков. В ролике Джимми рассказал, что они с братом внимательно рассматривали старую фотографию и обратили внимание на загадочный предмет.

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«Это фотография моего дедушки Джорджа времен Второй мировой войны. Мы с братом смотрели на нее и подумали, не был ли дедушка путешественником во времени. Потому что мы почти уверены, что это iPhone», — отметил Джимми.

Впрочем, многие комментаторы отнеслись к этой версии скептически. Они предположили, что на самом деле мужчина держит обычное зеркало, которое могло использоваться для передачи сигналов азбукой Морзе или для бритья.

В пользу этой версии свидетельствуют и детали на самом фото. Мужчина имеет полотенце на плече и держит рядом емкость с водой.

Фото времен Дригои мировой войны. Источник: TIKTOK/@JIMMYTHEFILMMAKER

Напомним, ранее мы сообщали о загадке вокруг картины 160-летней давности, на которой заметили предмет, похожий на современный смартфон. Необычная деталь на полотне 1860-х годов вызвала оживленные дискуссии в Сети и породила предположения о путешественниках во времени.

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