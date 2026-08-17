"Докажи, что у тебя месячные": учитель заставлял девочку достать тампон и показать его всем в классе

Учитель унизил школьницу из-за месячных / © grani.ru

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Британское общество взбудоражил громкий скандал из-за учителя, который требовал у школьницы «подтверждения» того, что у нее начались месячные.

Об этом рассказали Mirror.

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Учитель требовал от девочки, чтобы она «доказала», что у нее месячные

История получила огласку после публикации видео на платформе Ebury Official — ресурсе, защищающем права соискателей образования. По словам авторов проекта, по поводу действий педагога уже подали официальную жалобу, хотя подробности рассмотрения пока не разглашают.

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«Я только что говорила с мамой, чья дочь была вынуждена достать использованный тампон из мусорного бака, потому что учитель сказал, что не может быть такого, чтобы у нее снова были месячные, ведь они были всего две недели назад», — рассказала автор видео.

Девочка опоздала на урок, ведь была вынуждена стоять в очереди в туалет. Когда ребенок пришел на урок, учитель потребовал, чтобы она достала из мусорного бака свой тампон и «доказала» всем в классе, что у нее снова менструация.

В этом классе было еще 28 детей — мальчиков и девочек, которые стали свидетелями этого случая. Учитель, который поиздевался над ребенком, преподавал естествознание.

Автор видео добавила, что в таких ситуациях нередко пытаются сделать виновным ребенка, который сам страдает от невежества взрослых.

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Ролик быстро стал вирусным, собрав тысячи просмотров и множество комментариев возмущения. Пользователи осудили учителя за недопустимое поведение и неосведомленность в физиологии.

«Это отвратительно. У этой бедной девочки может быть эндометриоз».

«Почему он „отслеживает“ менструации чужого ребенка? Мужчинам и так нужно рассказывать о менструациях».

«Он слышал о нерегулярных циклах? СПКЯ? Эндометриозе? Иногда я не могу поверить в то, что слышу, потому что это так дико».

«Полный подонок».

Пожалуйста, скажите мне, что она этого не сделала. Это противно со стороны любого учителя требовать. Ей, наверное, ТАК стыдно. Мне так ее жалко».

«Менструации у девушек спорадические. Нерегулярные. Их циклам нужно некоторое время, чтобы стать регулярными, и то, насколько регулярны они, варьируется от женщины к женщине. 28 дней — это средняя продолжительность. Некоторые циклы более короткие. Другие длиннее».

Специалисты призывают родителей ни в коем случае не игнорировать такие ситуации и сразу обращаться к руководству учебных заведений, если ребенок испытывает давление или чувствует себя в опасности из-за нарушения собственных границ.

Скандалы в школах: последние новости

Напомним, бывший руководитель управления образования Львова и директор частной школы «Эрудит» Владимир Огура вызвал громкий скандал публикацией в Facebook.

Педагог заявил, что лично устанавливает правила найма и отказывает в трудоустройстве кандидаткам из-за феминистских взглядов, принадлежности к ЛГБТ, пирсинга, татуировок, цветных волос или религиозной одежды, в частности хиджаба. Сам Огура отверг обвинения в дискриминации, объяснив это соблюдением внутренних правил заведения для учеников и педагогов и выступлением против «пропаганды» и насаждения левых идей.

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Публикация возмутила общественность: председатель ОО «Экспертный ресурс „Гендер в деталях“» Тамара Злобина обвинила директора в языке ненависти и призвала проверить лицензию школы в правовом поле.

В то же время руководитель департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска предположил, что резонансное сообщение может служить скрытой рекламой для родителей, которым импонирует такая система ценностей. Чиновник напомнил, что при наличии нарушений Государственная служба качества образования или Уполномоченный ВР по правам человека имеют право инициировать проверки, а в соцсетях до сих пор продолжается дискуссия по поводу границ автономии частных школ.дал:

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