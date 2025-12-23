Реклама

Австралийский врач Филипп Ничке, известный как основатель организации Exit International и создатель противоречивой капсулы Sarco, представил новое устройство, связанное с ассистированной смертью.

Как пишет Herald Sun, на этот раз речь идет о разработке в форме специального воротника, который уже вызвал волну возмущения и тревоги в обществе.

Ничке, которого критики часто называют "Доктором Смерть", заявил, что новое устройство является "следующим шагом" в концепции самостоятельного выбора конца жизни. По его словам, разработка должна создать «простой и надежный способ» реализации этого выбора без использования медикаментов.

Презентация прошла на закрытом мероприятии в Нидерландах. Сам врач активно продвигал устройство в соцсетях, назвав его быстрым и эффективным, что еще больше усилило критику со стороны общественности и этических экспертов.

На «мастер-классе» уроженец Австралии рассказал участникам мероприятия, что устройство будет работать «как подушка безопасности в машине: когда вы нажимаете кнопку, взрываетесь, теряете сознание и умираете».

«Это работает хитро, давя на две важные точки на шее, что делает две вещи: давление останавливает ток крови ко двум важным артериям», – продолжил он.

Филипп Ничке / Фото: Exit International

78-летний Ничке также назвал ошейник "важным развитием в поисках помощи при смерти".

"Быстро, надежно, без лекарств... и, что важно, без ограничений!", - добавил он через X.

Это устройство, названное Kairos Kollar, направлено на создание «простой, надежной и мирной стратегии для самостоятельной смерти в выбранное время».

Новость повлекла за собой резкую реакцию в социальных сетях. Пользователи называли творение «демоническим», «позорным» и «антигуманным», подвергая сомнению как нравственность самой идеи, так и мотивы ее популяризации. Особое возмущение вызвала информация о том, что билеты на мероприятие, где демонстрировали устройство, были полностью распроданы.

Критики также обратили внимание на страхи пожилых людей, которые, по их словам, все больше боятся потери достоинства, контроля и надлежащего ухода в современных системах социальной опеки.

Контроверсионность вокруг Ничке выросла еще больше после событий в сентябре в 2024 году, когда в Швейцарии был зафиксирован первый случай смерти с применением капсулы Sarco. После этого власти кантона Шаффхаузен заявили, что любое участие в использовании такого устройства может привести к уголовной ответственности. Федеральное министерство здравоохранения Швейцарии также подчеркнуло, что применение подобных разработок в стране запрещено.

Несмотря на это, Ничке продолжает публично продвигать свои идеи. По данным нидерландских СМИ, новое устройство находится на этапе тестирования, а его сторонники надеются на возможное утверждение до 2026 года.

Тем временем, правовой статус ассистированного самоубийства существенно отличается в зависимости от страны и региона. В США, в частности, такая практика разрешена в 12 штатах и округе Колумбия, в то время как в других штатах за участие в ней предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее создатель "капсулы самоубийцы" рассказал, что заставляет людей умирать после попадания в машину.