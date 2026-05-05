Документ из помойки подтвердил существование легендарного короля Нубии

Находка в Судане / © Unsplash

Документ, найденный на помойке, доказал существование легендарного короля Нубии. Такая ситуация произошла в Старой Донголе в Судане. Там был найден арабский документ с приказом короля Кашкаша. Раньше считалось, что эта фигура полуреальная, скорее мифическая. Однако находка позволила убедиться, что правитель был настоящим.

Исследователи документа из Старой Донголы показали, как краткий административный текст может открыть целую эпоху, о которой было известно очень мало.

Документ со свалки подтвердил существование короля Нубии

Команда Польского центра средиземноморской археологии Варшавского университета исследовала документ XVI-XVII века, который был найден на свалке в Старой Донголе.

Король Кашкаш, которого считали скорее мифическим, оказался реальным человеком, правившим в Средневековье. Его имя сохранилось в местных традициях, но прямых доказательств его существования не находили ранее.

Историки давно знакомы с такой проблемой, и на сегодня сотни древних правителей, упомянутых в легендах, преданиях или других документах, зависли между двумя мирами: реальным и вымышленным. Король Кашкаш был именно таким персонажем, ведь не было фактов, указывающих на его реальность.

Арабский приказ из Старой Донголы доказал, что он жил на самом деле и был правителем Нубии. История Нубии также малоизвестна многим людям. Это регион из долины Нила, который веками являлся политическим и культурным центром.

Фото: Barański et al

Старая Донгола — это руины древнего города средневековой Нубии в современном Судане. Город находился на восточном берегу Нила. Там нашли разгадку многовековой тайны.

С 4 по 14 век Донгола была столицей государства Макурия. Этот регион не был периферийным. Макурия была между Египтом и внутренними регионами Африки. Она имела своих политиков, города, законы, церковь, элиту.

Поздний период истории Донголы плохо задокументирован. Поэтому находку на свалке с указом Кашкаша считают крайне ценностной. Административный повседневный документ показывает, как в средневековом государстве отдавали приказы и принимали законы.

В найденном документе речь шла о передаче даров — тканей, скота и, скорее всего, элитных подарков.

«Хотя содержание письма относительно простое, документ дает уникальное представление о социально-экономических отношениях Королевства Донгола», — объясняет исследователь Томаш Бараньский.

Документ из Старой Донголы важен, потому что был найден во время раскопок. Еще одно интересное открытие — это язык документа. Он написан на арабском, но не классическом литературном. Тогда в Донголе арабский еще не был родным, поэтому королевский приказ, написанный неуверенно и с ошибками, демонстрирует, как арабский проникал в администрацию и царское окружение.

Поэтому указ Кашкаша еще важен и в контексте исламизации Судана. Документ Кашкаша сохранился гораздо лучше, чем другие рукописи Старой Донголы.

