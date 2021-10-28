Долгожданная победа: 78-летняя американка сорвала джекпот в $1 млн

Женщина рассказала, что ей давно нравится играть во все виды лотерей.
78-летняя американка из округа Маскигон (штат Мичиган) сорвала джекпот национальной лотереи. Женщина выиграла миллион долларов.
Об этом сообщает mlive.com.
"Мне нравится играть во все виды лотерей, и я решил выбрать новую", — рассказала победительница. Счастливый билет она купила на заправке города Спринг Лейк.
Женщина признается — когда узнала, что стала владелицей $1 млн, сначала не поверила. Она попросила своего друга посмотреть лотерейный билет, чтобы убедиться в его подлинности.
Новоиспеченная миллионерша еще не знает, куда потратит деньги, однако отметила, что планирует "кое-что сэкономить".
Напомним, что убийца двух сестер подписал кровью "сделку с демоном" ради выигрыша в лотерею.
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