Долгожданная победа: 78-летняя американка сорвала джекпот в $1 млн

Женщина рассказала, что ей давно нравится играть во все виды лотерей.

78-летняя американка из округа Маскигон (штат Мичиган) сорвала джекпот национальной лотереи. Женщина выиграла миллион долларов.

Об этом сообщает mlive.com.

"Мне нравится играть во все виды лотерей, и я решил выбрать новую", — рассказала победительница. Счастливый билет она купила на заправке города Спринг Лейк.

Женщина признается — когда узнала, что стала владелицей $1 млн, сначала не поверила. Она попросила своего друга посмотреть лотерейный билет, чтобы убедиться в его подлинности.

Новоиспеченная миллионерша еще не знает, куда потратит деньги, однако отметила, что планирует "кое-что сэкономить".

Напомним, что убийца двух сестер подписал кровью "сделку с демоном" ради выигрыша в лотерею.

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