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Доллары разбросали с вертолета: странное предсмертное желание владельца автомойки
Над Детройтом с вертолета сбросили тысячи долларовых купюр прямо на улицу. Ради зрелища полиция перекрыла улицу.
Вы, наверное, слышали о том, как кто-то вызывает дождь, но никогда не слышали о «дожде» из долларовых купюр. Свидетели рассказали, что в Детройте, США, вертолет завис над улицей и сбросил тысячи долларов наличными на пешеходов, что вызвало внезапный и сюрреалистический всплеск радости в жаркий полдень пятницы, 27 июня.
Об этом пишет Detroit News.
Лиза Найф, сотрудница близлежащего аэропоорта, подсчитала, что с вертолета были выброшены тысячи долларов. Сама она не побежала к падающим долларовым купюрам, а наблюдала, впитывая сюрреалистическую сцену.
«Каждый получил немного», — сказала она.
Другая жительница Детройта назвала событие «безумием».
По словам свидетелей, все шесть полос движения вдоль улицы Гратиот были остановлены на несколько минут, пока люди останавливали свои машины — некоторые прямо посреди дороги — чтобы собрать падающие с неба купюры.
Найф сообщил, что полиция прибыла и перекрыла часть Gratiot примерно на 30 минут.
По информации издания, это было последним желанием владельца близлежащей автомойки. Мужчина недавно умер из-за болезни Альцгеймера, и его похороны состоялись в тот же день.
Несмотря на безумную погоню за деньгами, инцидент остался мирным, хотя и суетным.
«Не было никаких драк, ничего подобного. Это было действительно здорово», — рассказала жительница Детройта.
Напомним, в народных поверьях деньги, найденные на улице, считаются ритуальными и могут принести беду. Считается, что когда человек берет такие деньги, он вроде бы бессознательно принимает на себя трудности потерявшего их.