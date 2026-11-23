Брайан Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

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Американский бизнесмен и биохакер Брайан Джонсон рассказал о новых результатах своего омоложения. По словам 48-летнего предпринимателя, его эрекция в среднем длится почти четыре часа — это дольше ленты «Титаник», которая длится 3 часа 14 минут.

Об этом пишет издание Metro.

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По словам предпринимателя, его средний показатель составляет 3 часа 54 минуты. Выступая накануне выхода своего нового документального фильма «Не умирай» на платформе Netflix, Джонсон отметил собственные рекорды.

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«Моя лучшая продолжительность эрекции — четыре часа. Дольше, чем в фильме „Титаник“», — отметил мужчина.

Для фиксации данных бизнесмен использует специальное устройство, которое одевает на ночь. Он сравнил свои результаты с показателями подростков.

«Мой пенис младше. У среднестатистического 18-летнего человека эрекция длится три часа в ночь. Моя лучшая — четыре часа три минуты. Это дольше, чем в фильме „Титаник“, — заявил Джонсон.

Это произошло после того, как его девушка Кейт Толо рассказала, что также отслеживает ночную «женскую эрекцию» с помощью «технотампон» за 12 000 фунтов стерлингов (около 706,5 тыс. грн).

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Также Брайан Джонсон рассказал о своем суровом распорядке дня для замедления старения. Он просыпается в 4.30 утра, взвешивается и проходит ежедневные медосмотры, после чего тренируется и принимает комплекс пищевых добавок во время завтрака.

Дополнительно бизнесмен посещает сауну и проходит терапию красным светом. Ранее в этом году предприниматель также сообщал, что вводит себе плазму крови собственного сына для борьбы с неизлечимым аутоиммунным заболеванием.

Состояние Брайан Джонсон заработал в 2013 году, когда продал свою платежную платформу Braintree компании PayPal за 800 миллионов долларов. С этого времени он вкладывает деньги и время в исследование продления жизни. Мужчина верит, что медицина и искусственный интеллект позволят людям жить гораздо дольше.

Напомним, ученые объединили генетический материал красной водоросли и клеток хомяка, создав необычные лабораторные гибриды, получившие название «планималы» и сохраняющие чужеродную ДНК даже после более чем 150 поколений деления.

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