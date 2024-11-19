Должна была родить тройню: шокированная беременная узнала, что вынашивает 9 детей (фото)

Об этом она узнала после третьего обследования.

Будущая мама из Китая, которая испытывала трудности с зачатием, с удивлением узнала, что беременна девятью детьми после приема препаратов, вызывающих овуляцию.

Об этом сообщает Guangzhou Daily.

Хоу из города Наньчан испытывала трудности с зачатием после того, как вышла замуж, в течение года. Медицинское обследование показало, что причиной тому были многочисленные кисты и полипы эндометрия в ее матке. Поэтому врач порекомендовал ей инъекцию, чтобы вызвать овуляцию и увеличить шансы забеременеть.

Процедура была проведена в начале октября, и уже в конце октября она забеременела.

"Тогда я очень обрадовалась, когда узнала, что беременна", — сказала Хоу после того, как медицинское освидетельствование показало, что она беременна тройней. "Моя мечта стать матерью сбылась".

Неожиданность вызвала смешанные эмоции

К удивлению Хоу, 5 ноября во время планового обследования оказалось, что в ее матке было восемь гестационных мешков, а это означало, что у нее будет восемь младенцев.

Эта новость вызвала у нее смешанные чувства. В то время она испытывала тошноту и потерю аппетита, вероятно, из-за беременности.

До 12 ноября очередное плановое обследование показало, что в ее матке было не восемь, а девять гестационных мешков, что означало, что она станет матерью девяти детей.

Женщина забеременела 9 детьми / Фото: Guangzhou Daily

Ху, муж Хоу, сказал, что это развитие событий заставило его нервничать, поскольку он был озабочен тем, сможет ли организм его жены справиться с 9 растущими внутри нее детьми.

"После обследования мы ждем советов врача относительно того, как лучше вести беременность", — добавил он.

Четверо и больше детей путем естественного зачатия – редкость

Медицинские эксперты считают, что родить более четырех детей путем естественного зачатия – крайне редкое явление. Например, вероятность рождения двойни составляет от 2% до 4% всех родов в мире, а вероятность рождения тройни – 1:10000.

Напомним, 33-летняя мама 9 детей стремится иметь по ребенку каждого знака зодиака, чтобы не "тратить" гены мужа. Женщина надеется, что у каждого из ее девяти детей также будет девять детей, следуя ее семейной модели.

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