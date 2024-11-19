Должна была родить тройню: шокированная беременная узнала, что вынашивает 9 детей (фото)

Об этом она узнала после третьего обследования.
Будущая мама из Китая, которая испытывала трудности с зачатием, с удивлением узнала, что беременна девятью детьми после приема препаратов, вызывающих овуляцию.
Об этом сообщает Guangzhou Daily.
Хоу из города Наньчан испытывала трудности с зачатием после того, как вышла замуж, в течение года. Медицинское обследование показало, что причиной тому были многочисленные кисты и полипы эндометрия в ее матке. Поэтому врач порекомендовал ей инъекцию, чтобы вызвать овуляцию и увеличить шансы забеременеть.
Процедура была проведена в начале октября, и уже в конце октября она забеременела.
"Тогда я очень обрадовалась, когда узнала, что беременна", — сказала Хоу после того, как медицинское освидетельствование показало, что она беременна тройней. "Моя мечта стать матерью сбылась".
Неожиданность вызвала смешанные эмоции
К удивлению Хоу, 5 ноября во время планового обследования оказалось, что в ее матке было восемь гестационных мешков, а это означало, что у нее будет восемь младенцев.
Эта новость вызвала у нее смешанные чувства. В то время она испытывала тошноту и потерю аппетита, вероятно, из-за беременности.
До 12 ноября очередное плановое обследование показало, что в ее матке было не восемь, а девять гестационных мешков, что означало, что она станет матерью девяти детей.
Ху, муж Хоу, сказал, что это развитие событий заставило его нервничать, поскольку он был озабочен тем, сможет ли организм его жены справиться с 9 растущими внутри нее детьми.
"После обследования мы ждем советов врача относительно того, как лучше вести беременность", — добавил он.
Четверо и больше детей путем естественного зачатия – редкость
Медицинские эксперты считают, что родить более четырех детей путем естественного зачатия – крайне редкое явление. Например, вероятность рождения двойни составляет от 2% до 4% всех родов в мире, а вероятность рождения тройни – 1:10000.
Напомним, 33-летняя мама 9 детей стремится иметь по ребенку каждого знака зодиака, чтобы не "тратить" гены мужа. Женщина надеется, что у каждого из ее девяти детей также будет девять детей, следуя ее семейной модели.
Читайте также: