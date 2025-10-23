Должны ли родители делать уроки с детьми: эксперт ответил

Школа / © pexels.com

Родители в Украине все чаще вынуждены брать на себя выполнение домашних заданий, особенно в средней и старшей школе.

Сопредседатель ОО «Отцы SOS» Алена Парфенова в эфире канала «КИЕВ24» заявила, что в школах часто возникает проблема, когда каждый преподаватель считает именно свой предмет приоритетным.

Как следствие, учителя задают очень большие объемы домашней работы, перегружая ребенка. Это заставляет родителей вмешиваться в образовательный процесс, чтобы хоть как-то помочь школьнику справиться.

Эксперт подчеркнула, что такая помощь — это «вынужденная мера», а не нормальное положение вещей. Она задала риторический, но очень важный вопрос.

«Честно говоря, родители если помогают, это уже вынужденная мера это делать. Кого мы оцениваем? Домашнюю работу родителей или детей?» — отметила Алена Парфенова.

По ее убеждению, домашнее задание — это исключительно работа ребенка, необходимая для овладения знаниями. Роль родителей — проконтролировать или помочь разобраться, а не выполнять задачи.

Парфенова также указала на проблему ответственности самих учителей. По ее мнению, возникают вопросы к эффективности работы тех педагогов, которые не готовы объяснить ребенку материал вне урока, а лишь перекладывают ответственность на семью через перегрузку «домашкой».

Следует отметить, что действующее законодательство (статья 55 Закона «Об образовании») действительно обязывает родителей «способствовать» выполнению ребенком образовательной программы.

Однако, как отмечают эксперты, «способствовать» — не значит «выполнять вместо нее». Речь идет о создании условий и помощи в осознанном овладении материалом, а не совместном выполнении уроков до ночи.

Напомним, украинская учительница Татьяна Труш вызвала бурную дискуссию в Сети, опубликовав фотографии неаккуратных тетрадей своих школьников. Она прокомментировала увиденное фразой, что «без тяжелой артиллерии для нервов здесь не обойтись», вспомнив, как сурово раньше наказывали даже за неправильные отступления клеток.

Публикация мгновенно стала вирусной и разделила пользователей: одни шутили и возмущались, другие отмечали, что у их детей такие же тетради. Это привело к более широкой дискуссии о том, стоит ли требовать от детей чистоплотности и каллиграфии в цифровую эпоху. Сама учительница позже объяснила, что не настаивает на идеале, но убеждена, что базовая чистоплотность должна присутствовать.