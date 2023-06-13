Дом Гарри Поттера: владельцы показали здание и пожаловались на фанатов (фото)

Поклонникам "Гарри Поттера" не терпится увидеть дом детства волшебника в вымышленном городке Литтл-Уингинг в графстве Суррей, где он жил по адресу улица Тисовая, 4 с Дурслями.

Резиденция, на самом деле расположенная в Брекнелли, Беркшир, Англия, использовалась как дом, где Гарри жил под лестницей со своей тетей Петунией, дядей Верноном и двоюродным братом Дадли.

Анонимный домовладелец рассказал The Sun, что фанаты приходят в их дом "ежедневно", а некоторые даже перелезают через забор и стучат в дверь.

Сейчас дом выглядит так / Фото: w8media

"Десять – это максимум, что у нас были, но люди приходят группами. Люди приезжают машинами, и это целый день, а иногда и ночь. Школьные каникулы самые ужасные", — поделился он.

Домовладелец считает "странным", что люди приходят в слезах и одевают костюмы, чтобы позировать перед культовым домом.

"У нас были люди в потоках слез. Это удивительно. Дети, разумеется. Но взрослые. Иногда они одеваются в полную экипировку и воспроизводят сцены", — сказал он.

А недавно куча фанатов пришли в дом и начали стучать в дверь, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться перед резиденцией, но владелец сказал, что некоторые люди даже не в состоянии спросить.

Впрочем, хозяева понимают ажиотаж и действительно не слишком отрицают. Они даже передвигают свою машину, чтобы можно было сделать более качественные фотографии.

"Я не против. Гарри Поттер отличный. Я понимаю. Но ты приходишь домой с работы, а они в твоем дворе. Это абсолютно безумие", — признался владелец. "Мы знали, какой дом покупаем, но нам ничего не сказали, что они здесь целый день, каждый день. Это постоянно".

Фото: w8media

Пока хозяева знаменитого дома идут навстречу фанатам, им жалко соседей, подъезды которых часто кишат поклонниками, пытающимися сделать красивые фото.

"Практически каждый божий день вы видите, как люди приходят сюда, останавливаются перед домом и фотографируют", — сказал 32-летний сосед Асад Шахид. "Иногда я видел, как сюда подъезжают фургоны и микроавтобусы. Многие туристы со всего мира. Я встречал людей, приехавших из Америки, Японии и Германии".

Шахид рассказал, что однажды по дороге домой они увидели копию летающей Ford Anglia со второй части франшизы 2002 года "Гарри Поттер и Тайная комната".

Копия Ford Anglia / Фото: Asad Shahid

Что касается каморки под лестницей, в которой Гарри заставили жить его подлые тетя и дядя перед тем, как отправиться в школу Хогвартс, фанаты будут рады узнать, что она до сих пор на месте.

Кадр из фильма / Фото: Warner Bros.

"Каморка до сих пор здесь. Ее не трогали. Гарри Поттер мог бы жить здесь. Мы просто храним в ней мусор. Пальта. Гладильную доску", — поделился владелец. "Мы подумали о том, чтобы воспроизвести его в шкафу".

Каморка, где жил Гарри / Фото: The Sun

Несмотря на то, что Тисовая улица появилась во всех восьми фильмах, настоящее здание использовалось только в одном фильме. Затем для других фильмов дом и вся улица была воспроизведена в студии.

Поклонники могут посетить съемочную площадку в рамках студийного тура Warner Bros. в Ливсдене, графство Хартфордшир, Англия.

Напомним, девушка устроила стрип-шоу на крыше, чтобы собрать деньги на его ремонт. Ей нужно 10 тысяч долларов.

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