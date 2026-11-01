Как купить дешевый дом в Японии

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Кейт и Эндрю Бюкен претворили в жизнь свою давнюю мечту — они приобрели собственный дом в стране, где когда-то познакомились. На дом мечты они потратили всего 16 тысяч долларов. Пара поделилась, как им удалось купить дом по цене машины.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дом мечты за $16 тысяч: история пары, которая поделилась опытом

Дом пара купила в Японии. Австралийская пара планирует превратить 40-летний «акия» — заброшенный дом — в уютную семейную резиденцию для отдыха. Жилье расположено в популярном горнолыжном регионе Мёко-Коген в префектуре Ниигата, в около 2,5 часа езды скоростным поездом из Токио.

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«Покупка собственного дома в Японии была тем, о чем мы мечтали уже очень давно. И это конкретное предложение появилось именно тогда, когда мы собирались начать серьезные поиски. Для нас это была возможность создать семейное гнездышко в стране, которую мы уже искренне любили. Япония и раньше была большой частью нашей жизни: мы провели здесь много времени, увлекаемся местными снежными склонами и точно знали, что хотим возвращаться сюда снова и снова», — рассказала Кейт.

Сейчас 40-летние супруги воспитывают двоих детей и живут комфортную жизнь в Торки — живописном сёрферском городке в 100 км северо-западнее Мельбурна.

Заядлые сноубордисты хотели иметь свой уголок вблизи гор, чтобы каждый год отдыхать вместе с детьми.

«На самом деле мы с Эндрю познакомились именно в Японии еще в 2013 году во время снежного сезона в Хакубе, поэтому это место всегда занимает особое место в наших сердцах», — объясняет Кейт.

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Супруги годами с удовольствием вместе катались в этих краях, так что теперь они хотят передать эту традицию и своим детям.

Паре изрядно повезло с моментом: о недвижимости они узнали от друга, который недавно купил дом через дорогу.

Согласно правительственному опросу 2024 года, в Японии насчитывается до 9 млн пустых домов. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами: старением населения, миграцией из сел в города, а также высокими налогами и расходами на содержание или снос сооружений.

Такие заброшенные объекты стали очень популярными среди иностранных покупателей. Многие путешественники скупают пустые дома, чтобы иметь дачи. В долгосрочной перспективе это получается значительно дешевле постоянной аренды гостиниц или жилья.

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Для Кейт и ее мужа сумма в $16 000 кардинально отличается от цен на австралийском рынке недвижимости, где средняя стоимость дома составляет $1,06 млн в Мельбурне и $1,7 млн в Сиднее.

«Мы платим за коммунальные услуги, в том числе газ и воду, а также должны учитывать отопление, текущий уход, помощь местных специалистов, налоги и авиабилеты. Мы все еще изучаем, во сколько нам обойдется полный год владения, поэтому рано давать точные ежегодные сравнения, но ожидаем, что это будет около 2000 долларов в год без учета расходов на поездки, содержание и ремонт», — объясняет женщина.

Как купить недвижимость в Японии

Сам процесс покупки жилья в Японии оказался относительно простым.

«Эндрю занимался оформлением соглашения и в феврале этого года лично летал в Японию для подписания документов. Мы пользовались услугами переводчика и заплатили около 1500 долларов дополнительного сбора, кроме цены в 16 тысяч. У нас также есть местный помощник, который при необходимости координирует работу мастеров и оплачивает счета предоставленными намии средствами. Эта поддержка на месте очень выручает, пока мы находимся в Австралии».

Дом находится на участке площадью 800 квадратных метров. В нем есть две спальни, ванная, гостиная с кухней, а также дополнительное помещение открытого типа с камином.

«В общем, дом в достаточно хорошем состоянии, но он нуждался в очистке, тщательной уборке и нескольких ремонтных работах», — делится Кейт.

Вокруг дома есть лес, что очень радует семью. А в самом доме осталось много вещей предыдущих владельцев — одежда, тапочки, постельные принадлежности и даже неутилизированный мусор.

«Самой памятной находкой стала огромная коллекция сов. Там были деревянные, фарфоровые, мягкие игрушки, картины и даже крючки в форме сов. Невероятное количество сов! Даже на улице мы нашли табличку с надписью „Дом сов“, которая расставила все на свои места. Мы решили оставить это название — считаем его очень крутым».

В Японии совы символизируют удачу, и пара решила оставить несколько счастливых атрибутов в доме.

Из вызовов в доме были плесень и протекание труб. Большинство работ удалось сделать своими силами. Семья купила в дом новую мебель, починила трубы, крышу и заменила дымоход. В общей сложности на ремонт ушло еще 10 тысяч долларов. Вывоз мусора обошелся еще в полторы тысячи.

Как и в Австралии, для проведения масштабной реконструкции, меняющей конструкцию или размер здания, в Японии требуется специальное разрешение на строительство. Но малые ремонтные работы не нуждаются в согласовании.

Семья планирует проводить в своем японском доме по несколько месяцев ежегодно — преимущественно во время местной зимы, которая проходит с декабря по февраль. Супруги стремятся сочетать лучшее из двух миров, поэтому будут жить на два дома — между Мёко и Торки.

Что еще нужно знать о покупке недвижимости в Японии

Женщина делится, что перед покупкой такой недвижимости стоит задуматься о том, действительно ли вы так сильно любите эти места и готовы часто туда возвращаться. Подумать следует и о том, как вы будете управлять домом, когда будете отсутствовать.

«Низкая цена привлекает, но важно понимать весь объем обязательств. Это сборы за покупку, расходы по перелетам, ремонту, коммунальным услугам и постоянному обслуживанию. Очистка и обновление дома тоже требует времени и усилий».

Тем же, кто надеется переехать в Японию, стоит учесть визы и все разрешения. Этот процесс может оказаться сложным.

На берегу Дуная продают дом за бесценок

Напомним, в Сербии выставили на продажу старый дом с земельным участком площадью четыре сотки в селе Брница недалеко от города Голубац, установив фиксированную цену в 10 тысяч евро. Главным преимуществом объекта является близость к Дунаю, до которого можно доехать примерно за две минуты, а также соседство с Голубацкой крепостью.

В то же время низкая стоимость обусловлена тем, что здание непригодно для проживания и требует сноса до уровня подвала, поэтому покупатель фактически покупает только участок. К нему ведет асфальтированная дорога, есть своя скважина и возможность подключения к электросети. Наличие коммуникаций нужно уточнять отдельно.

Учитывая необходимость демонтажа старого сооружения, будущие затраты на обустройство жилья окажутся значительно выше начальной цены. Перед покупкой советуют обязательно проверить правовой статус недвижимости и возможность возведения нового здания на этом месте.

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