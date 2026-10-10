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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Дом на берегу Дуная продают за 10 тысяч евро: какой нюанс скрывает дешевая недвижимость

На рынке недвижимости Сербии появилось объявление о продаже дома с участком за 10 тысяч евро. До Дуная оттуда можно доехать за считанные минуты, однако низкая цена имеет своё объяснение.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Дом за 10 тысяч евро у Дуная: что скрывается за низкой ценой

Дом за 10 тысяч евро у Дуная: что скрывается за низкой ценой / © Pixabay

В Сербии выставлен на продажу старый дом с земельным участком недалеко от Дуная. За недвижимость просят всего 10 тысяч евро, однако будущему владельцу придется потратить дополнительные средства, так как здание подлежит сносу.

О необычном предложении на рынке недвижимости сообщает сербское издание Blic.

Дом расположен в селе Брница недалеко от города Голубац. Объявление о его продаже появилось в открытой группе Facebook «Дешёвые дома в сельской местности».

Владелец предлагает приобрести старое здание вместе с земельным участком площадью четыре ары (4 сотки, — Ред.). Главным преимуществом недвижимости он называет её расположение вблизи Дуная. Согласно информации из объявления, до реки можно доехать на автомобиле примерно за две минуты.

Кроме того, в пяти километрах выше по течению находится известная Голубацкая крепость. Продавец отмечает, что благодаря близости к Дунаю эта местность может особенно заинтересовать любителей рыбалки.

Дом недалеко от Дуная. Фото: Facebook

Дом недалеко от Дуная. Фото: Facebook

Что предлагают покупателям

Несмотря на привлекательное расположение и сравнительно невысокую цену, у дома есть существенный недостаток. Он находится в таком состоянии, что его невозможно использовать для проживания без проведения масштабных ремонтных работ.

В объявлении прямо указано, что старое здание необходимо снести до уровня подвала. Таким образом, покупатель фактически получает земельный участок с остатками здания, а не готовое жилье, в которое можно сразу переехать.

В то же время у этого объекта недвижимости есть несколько особенностей, которые могут заинтересовать потенциальных владельцев. В частности, к участку ведет асфальтированная дорога. Также продавец сообщает о возможности подключения к электросети. На территории имеется собственная скважина.

Однако в объявлении не указано, что электроэнергия и вода уже подведены непосредственно к дому. Поэтому перед покупкой недвижимости эти вопросы потребуют отдельного уточнения.

Сколько стоит дом и что нужно учесть

За дом с четырьмя арами земли владелец просит 10 тысяч евро. В объявлении отдельно отмечается, что цена фиксированная.

В то же время указанная сумма не включает будущие расходы на снос старого здания и возможное новое строительство. Поэтому фактическая стоимость обустройства жилья на этом участке может оказаться значительно выше первоначальной цены приобретения.

Перед покупкой также рекомендуется проверить правовой статус дома и земельного участка. Особое внимание следует уделить возможности возведения нового здания на месте старого.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинец приобрел в селе старый дом с 23 сотками земли и рекой в конце огорода всего за 1500 долларов, однако дом требует капитального ремонта.

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