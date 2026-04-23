Дом сгорел сразу после переезда: семья не успела распаковать вещи — фото

В городе Мелкшем, Великобритания, произошел разрушительный пожар, полностью уничтоживший дом лишь через несколько часов после заселения новых жителей. Люди даже не успели распаковать свои вещи.

Как передает Mirror, инцидент произошел на Милтон-авеню в графстве Уилтшир. Сообщения о пожаре поступило около 20:00, после чего на место оперативно прибыли спасатели.

По словам пожарных, к моменту их прибытия огонь уже охватил часть жилого дома, который содержит две квартиры — в том числе первый этаж и чердак. Как выяснилось, одна из семей только что переехала в этот дом.

На следующий день у дома все еще стоял грузовой фургон для переезда – вещи оставались нераспакованными. Одна из пострадавших поделилась деталями в соцсетях.

Дом после пожара / © SWNS

На вопрос, который стал причиной пожара, она ответила: «Мы не знаем, мы только начали распаковывать вещи. Ничего не было включено, поскольку мы только что переехали, поэтому ничто не было подключено к розеткам. Соседи были просто замечательными».

К ликвидации пожара привлекли значительные силы: четыре пожарных машины из окрестных городов, пожарная автолестница и дополнительный экипаж из Бата. Спасатели использовали основные водяные струи и специальные насадки для борьбы с пламенем.

Пожарная служба подтвердила, что одному человеку была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего ее передали медикам.

После локализации возгорания количество техники сократили до трех машин, которые продолжали работать на месте в течение ночи, заливая очаги тления.

Как сообщил пресс-секретарь пожарной службы, операцию полностью завершили в 6:27 утра на следующий день, а последний экипаж покинул место происшествия чуть раньше 8-ми.

После трагедии местное общество объединилось, чтобы поддержать пострадавшую семью.