- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 2 мин
Дом сгорел за 10 минут: женщина призвала избавиться от одной распространенной вещи
В Великобритании дом выгорел за 10 минут после возгорания литиевой батареи. Женщина потеряла коллекцию из 6 тысяч книг и домашних любимцев.
В Великобритании дом Роберты Мандер Магуин выгорел за считанные минуты после того, как самовольно вспыхнула литиевая батарея. Пламя уничтожило более 6 тысяч книг из ее многолетней коллекции и стоило жизни домашним животным.
Об этом сообщило издание Mirror.
Женщина рассказала, что возгорание произошло из-за ноутбука, а уже через десять минут огонь охватил весь дом. К счастью, она и ее партнер не пострадали, потому что на тот момент отсутствовали. Сейчас Роберте приходится жить в гостинице.
В соцсетях женщина поделилась фото последствий пожара и призвала владельцев домов избавиться от старых телефонов, компьютеров и другой техники с литиевыми батареями. Она отметила, что даже неподключенные к сети устройства могут стать источником возгорания.
Пользователи сети активно откликнулись на ее историю — выражали сочувствие и делились собственными случаями пожаров, вызванных аккумуляторами. Некоторые признались, что имеют дома десятки старых телефонов и ноутбуков и не знают, как безопасно их утилизировать.
Британска рада безопасности напомнил, что литий-ионные аккумуляторы, хотя и соответствуют стандартам, становятся опасными в случае повреждений или старения. Они могут перегреваться, набухать и взрываться. Эксперты советуют утилизировать такие батареи исключительно в специализированных пунктах сбора или службах по утилизации опасных отходов, ведь выбрасывание их в обычный мусор создает серьезную пожарную угрозу.
Напомним, американка Бриттани Уиллоу, известная в TikTok своими короткими роликами и контентом категории NSFW, рассказала о необычном вирусном тренде. Ее лицо стало популярным среди тату-мастеров, которые воспроизводят его на телах людей в разных странах.
Ранее мы писали, что британский аристократ искал женщину для рождения наследника, а когда узнал, что у него будет дочь, бросил роженицу.