Дом сгорел за 10 минут: женщина призвала избавиться от одной распространенной вещи

В Великобритании дом Роберты Мандер Магуин выгорел за считанные минуты после того, как самовольно вспыхнула литиевая батарея. Пламя уничтожило более 6 тысяч книг из ее многолетней коллекции и стоило жизни домашним животным.

Об этом сообщило издание Mirror.

Женщина рассказала, что возгорание произошло из-за ноутбука, а уже через десять минут огонь охватил весь дом. К счастью, она и ее партнер не пострадали, потому что на тот момент отсутствовали. Сейчас Роберте приходится жить в гостинице.

В соцсетях женщина поделилась фото последствий пожара и призвала владельцев домов избавиться от старых телефонов, компьютеров и другой техники с литиевыми батареями. Она отметила, что даже неподключенные к сети устройства могут стать источником возгорания.

Пользователи сети активно откликнулись на ее историю — выражали сочувствие и делились собственными случаями пожаров, вызванных аккумуляторами. Некоторые признались, что имеют дома десятки старых телефонов и ноутбуков и не знают, как безопасно их утилизировать.

Британска рада безопасности напомнил, что литий-ионные аккумуляторы, хотя и соответствуют стандартам, становятся опасными в случае повреждений или старения. Они могут перегреваться, набухать и взрываться. Эксперты советуют утилизировать такие батареи исключительно в специализированных пунктах сбора или службах по утилизации опасных отходов, ведь выбрасывание их в обычный мусор создает серьезную пожарную угрозу.

