Дом спутали с борделем: дом пенсионерки "штурмуют" мужчины в поисках проституток

В городе Плано, в штате Техас в США, дом 66-летней Элейн Уайт "штурмуют" сладострастные мужчины из-за ложного объявления о том, что ее доме расположен бордель.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Женщина рассказывает, что мошенники в Сети опубликовали объявления о работе борделя в ее доме. Поэтому с середины 2022 года ее жилища непрерывно "штурмуют" сладострастные мужчины в поисках проституток. Поэтому женщина обвесила свой двор сообщением о том, что "дом под охраной" и "Келли (имя одной из вымышленных проституток) здесь не живет". Также она установила камеры видеонаблюдения и приобрела оружие, чтобы оградить себя от ищущих секса за деньги.

Фото: dailymail.co.uk

Элейн Уайт говорит, что ее дом "штурмовало" уже около 25 мужчин. Один из них в поисках секса прибыл более 700 километров от места своего проживания. Также некие клиенты приходят даже с алкоголем. Некоторые из мужчин не верят пенсионерке, а потому даже пытаются выбить дверь ее дома.

Фото: dailymail.co.uk

Из-за нападений женщина обратилась в полицию. Правоохранители установили, что мошенники сначала выманивают у мужчин деньги, а затем указывают адрес дома американки. Пока мошенников еще не нашли.

Напомним, в Бразилии у 37-летней Элиэльмы Карвальо Брага начал гнить и отпадать нос после того, как она согласилась на пластическую операцию у хирурга-стоматолога. Теперь женщина хочет наказать медика.

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