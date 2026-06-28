Дом в доме: загадочное сооружение, скрывающее столетнюю легенду (фото)

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На острове Брач, Хорватия, уже более столетия стоит необычная постройка, которая продолжает удивлять туристов и исследователей.

«Дом в доме», известный также как «Палок», стал одним из самых загадочных архитектурных памятников Адриатического побережья, пишет Oddity Central.

В городке Бол, недалеко от центра, расположено здание, которое снаружи может показаться обычной старой недостройкой. Однако стоит только попасть внутрь — и становится понятно, почему это сооружение получило столь необычное название.

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Внутри большого недостроенного здания расположено еще одно отдельное здание. Если взглянуть на сооружение сверху, создается впечатление, что меньший дом буквально зажат между массивными стенами большего дворца. Именно эта особенность и породила местную легенду о происхождении загадочного строения.

Точной истории создания «Дома в доме» уже никто не знает. Однако самая распространенная версия рассказывает, что поначалу на этом месте стоял обычный дом, владелец которого категорически отказывался его продавать.

По легенде, в конце XIX века состоятельная семья Вукович решила построить в Боле роскошную резиденцию. Для этого они начали скупать земельные участки вокруг, предлагая местным жителям значительно больше рыночной стоимости.

Большинство людей согласились продать свои владения, однако один житель – Марко, которого прозвали «Сила», – отказался покидать свой дом.

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При всех попытках семьи Вуковичей убедить мужчину изменить решение, он оставался непоколебимым. Тогда, по преданию, богатые владельцы решили построить свой дворец прямо вокруг его дома.

Дом в доме / Фото: BolCroatia.com

Они начали строить огромное сооружение в нескольких метрах от дома Марко, надеясь, что замкнутое пространство и неудобства заставили бы его в конце концов продать недвижимость.

Однако замысел не осуществился.

Легенда говорит, что во время строительства произошла трагедия: трое братьев Вукович погибли в море, когда отправились за материалами, необходимыми для завершения масштабного проекта.

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После этого строительство прекратили. А Марко Сила, по преданию, продолжил жить в своем маленьком доме, оказавшемся внутри незавершенного дворца, до конца жизни.

Насколько правдива эта история — неизвестно. Исследователи не имеют однозначных доказательств, подтверждающих все детали легенды.

Впрочем, сегодня «Дом в доме» остается одним из самых интересных достопримечательностей острова Брач. Для многих он стал символом упорства и борьбы обычного человека против больших амбиций и богатства.

Напомним, как выглядит уникальное здание «Пирамида Куньшаня».

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